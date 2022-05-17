«مستقبل وطن» بشمال سيناء يستبدل 50 سيارة قديمة بأخرى حديثة مجانا ضمن «هدية الرئيس»

نفذت أمانة شمال سيناء حزب مستقبل وطن، مبادرة استبدال 50 سيارة قديمة بسيارات جديدة ماركة لادا حديثة الصنع 2022 ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «هدية الرئيس»، والتي تهدف لإحلال السيارات القديمة واستبدالها بسيارات حديثة تسهيلاً على أصحابها وتوفير «حياة كريمة» لهم وتواكب عملية البناء والإعمار والتنمية المستدامة على أرض سيناء.

بادر حزب مستقبل وطن أمانة شمال سيناء بمشروع استبدال السيارات القديمة ماركة مرسيدس موديل ما قبل 1975، لعدد 50 سيارة بأخرى حديثة تعمل بالغاز الطبيعي، حيث قام الأمين العام للحزب بشمال سيناء سالم العكش عضو مجلس الشيوخ، يرافقه كل من يسرى جاسر أمين التنظيم، وعزيز مطر عضو مجلس النواب، وعدد من قيادات الحزب، بأستقبال أصحاب السيارات المرسيدس القديمة، وتم بالفعل استلامها وتوقيع العقود الجديدة استعدادا لتسليمهم السيارات الأخرى بدون مقابل، على أن يتحمل حزب مستقبل وطن فرق التكلفة.

جاسر: دعم القيادة السياسية وراء المبادرة

وقال يسرى جاسر، أمين تنظيم المحافظة، إيماناً منا بدور حزب مستقبل وطن المجمتعي ودعم القيادة السياسية في مبادراتها كان لزاما علينا أن نقف بجوار هذه الفئة المهمة من المجتمع السيناوي، وبعد تكليف من الأمانة العامة للحزب تم حصر 50 سيارة بالتنسيق مع إدارة مرور شمال سيناء، وتم عمل اجتماع بأصحاب السيارات، واطلعنا على كل المستندات والأوراق الثبوتية لمن انطبقت عليهم شروط المبادرة، وتم التنسيق للسيارات وأصحابها للسفر إلى مقر الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن وعمل الإجراءات النهائية لعقود التمليك.

برلماني: إحلال وتجديد السيارات

قال عزيز مطر، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن في حديث خاص لـ«الوطن»: «لقد قرر الحزب بالتعاون مع المبادرة الرئاسية لإحلال وتجديد السيارات القديمة، وتم بالفعل طرح هذه المبادرة، بشمال سيناء لاستبدال سيارات الأجرة القديمة، والذي يتراوح ثمنها ما بين 40 إلى 50 ألف جنيه مصري، والتي تعمل بالخطوط الداخلية بالمحافظة».

وأضاف مطر أن السيارات القديمة وصلت بالفعل إلى القاهرة، وتم إنهاء الأوراق وكل الإجراءات وسوف يتم تبدل السيارات القديمة بحديثة ماركة لادا 2022 سعة 7 ركاب، تعمل بالغاز الطبيعي، موضحاً أن السيارات الجديدة ضمن مبادرة رئيس الجمهورية وسوف توزع على أصحاب السيارات القديمة بالمجان دون أي مقابل هدية ومكافأة لهذه الفئة الغاليه علينا جميعاً فى مجتمعنا السيناوي.

فرحة ملاك السيارات

ومن ناحيتهم، أعربوا مُلاك السيارات القديمة عن سعادتهم وفرحتهم بهذه المبادرة وأكدوا أنها جاءت في الوقت المناسب لأن السيارات بدأت تتآكل ولا تصلح للاستخدام ووجهوا الشكر للقيادة السياسية وحزب مستقبل وطن.