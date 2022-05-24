«مستقبل وطن» يعلن ضم صاحب «تاكسي» حادث العريش لمبادرة هدية الرئيس

قال المهندس محمد العمدة، أحد قيادات حزب مستقبل وطن بشمال سيناء، تعليقا على نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي بمناشدة الأحزاب والجمعيات، لمساعدة صاحب سيارة «تاكسي أجرة» خط العريش القاهرة، بعد تعرضه لحادث سير أدى إلى تدمير سيارته، وأعطابها بشكل كامل.

وأكد «العمدة»، أن حزب مستقبل وطن جاهز لاستقبال أوراق السيارة المنكوبة، وعمل استثناءً خاصًا لها، نظرًا لظروف صاحبها، بالتنسيق التام مع جهات الاختصاص لتكون ضمن المرحلة القادمة من مبادرة «هدية الرئيس» لإحلال وتجديد السيارات القديمة.

وأكد القيادي بحزب مستقبل وطن، أن الحزب يسجل أسماء الراغبين من أصحاب سيارات الأجرة القديمة، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة هدية الرئيس، لاستبدالها بسيارت جديدة تعمل بالغاز الطبيعي.

محافظ شمال سيناء يدشن تسليم 50 سيارة للسائقين بالمجان

وكان الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، دشن مبادرة يوم الجمعة الماضي، لتسليم 50 سيارة حديثة تعمل بالغاز إلى السائقين بعد استبدال السيارات المرسيدس الـ٧ راكب والتي تعمل بالسولار.

وأكد المحافظ أنها هدية من الرئيس لأبناء المحافظة، مشيرًا في بيان له إلى أنها جاءت بالتعاون مع تحالف حزبي مستقبل وطن وحماة الوطن بشمال سيناء، مطالبًا سائقي السيارات الجديدة بالحفاظ عليها في النقل الداخلي ولخدمة أهالي المحافظة.

الدفهة الأولى 50 سيارة تعمل بالغاز

وأضاف المحافظ أن الدفعة الأولى من المبادرة عبارة عن 50 سيارة، على أن تتبعها الدفعتين الثانية والثالثة بواقع 50 سيارة لكل منهما، مطالبًا الأحزاب ورجال الأعمال بتبني تنفيذ العديد من المبادرات لصالح أبناء المحافظة في مختلف المجالات، بما فيها إصلاح وتأهيل الطرق التي تعرض المواطنين للحوادث.