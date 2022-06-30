وزير السياحة يبحث مع رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية تعزيز التعاون

عقد الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، اليوم، سلسلة لقاءات مهنية فور وصوله العاصمة الإيطالية روما، مع عدد من منظمي الرحلات الإيطاليين واتحادات السياحة والشركات السياحية في إيطاليا.

واستهل الوزير هذه الزيارة، بلقاء، عصر اليوم الخميس، بمقر السفارة المصرية بروما، مع السيد Piere Zhya Astoi رئيس اتحاد شركات السياحة الإيطالية ومدير شركة ألبيتور، وعدد من قيادات الاتحاد والشركة.

بحث تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا

وجاء هذا اللقاء لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مجال السياحة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا.

وأكد أهمية السوق السياحية الإيطاليى بالنسبة لمصر، وما تشهده الحركة السياحية الوافدة لمصر من إيطاليا من زيادة ملحوظة خاصة خلال الفترة الماضية، ومناقشة الاستعدادات لفصل الصيف، وكذا أهمية المقصد السياحي المصري بالنسبة للسائحين الإيطالين ولا سيما في ظل شغفهم بزيارة العديد من المقاصد والمدن السياحية المصرية مثل شرم الشيخ ومرسى علم ومرسى مطروح.

وبحث تعزيز سبل التعاون بين البلدين في مجال السياحة الثقافية بسبب زيادة الاهتمام الملحوظ في الآونة الأخيرة للسائحين الإيطاليين بهذا المنتج المميز بمصر.

السياحة الشاطئية

وخلال اللقاء، أشار الدكتور خالد العناني إلى أن مصر قامت بإلغاء جميع القيود المقررة على دخول المصريين والأجانب إلى مصر، كما استعرض أيضاً ما تقوم به الدولة المصرية من جهود وإجراءات لدمج المنتجات السياحية المختلفة وخاصة منتج السياحة الشاطئية بمنتج السياحة الثقافية.

وقد شهد اللقاء استعراض أهمية السوق الإيطالي باعتباره أحد الأسواق الهامة بالنسبة للسياحة المصرية، حيث ظل لفترات طويلة في قائمة الأسواق الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر. وتم مناقشة سبل تعزيز التعاون لعودة أعداد السياحة الإيطالية لمصر إلى معدلاتها الطبيعية لما كانت عليه.