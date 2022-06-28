«الأعلى للجامعات» يلغي اختبارات القدرات بكليات السياحة.. اعرف السبب

ألغى المجلس الأعلى للجامعات، اختبارات القدرات للقبول بكليات السياحة والفنادق، وذلك في اجتماعه الأخير بعد أن كانت ضمن قائمة الكليات التي تشترط اختبارات القدرات مثل كليتي «التربية الرياضية والإعلام»، وهو ما أشادت به الدكتورة غادة علي حمود، عميدة كلية السياحة والفنادق بجامعة بني سويف، موضحة أن القرار إيجابي بنسبة كبيرة لأن هذه النوعية من الكليات عملية في أساسها وتهتم بتنمية مهارات الطالب في التواصل والحديث وليس الكتابة.

تقول «غادة»، إن اختبارات القدرات ساهمت في تقليل نسبة القبول بكليات السياحة والفنادق في غالبية الجامعات لأنها تشترط موعد معين يجب على الطلاب أدائها فيه بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وبعد غلق باب التقدم لهذه الاختبارات لا يحق لأي طالب الالتحاق بالكلية حتى وإن حصل على المجموع الذي يؤهله لذلك وهو ما يقلل فرصة الالتحاق بالكلية.

«غادة»: إلغاء الاختبارات عامل إيجابي وقرار جيد

وأضافت عميدة كلية السياحة والفنادق لـ«الوطن»، أن أعداد المقبولين بالكلية وفق اختبارات القدرات يصل إلى 30 طالباً في مختلف الأقسام في الوقت الذي تسع فيه الكلية ما يقرب من 1000 طالب وطالبة: «فإلغاء الاختبارات عامل إيجابي وقرار جيد اتخذه المجلس الأعلى للجامعات».

تابعت الدكتورة غادة علي، أنه يتم عقد مقابلات شخصية للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكلية للتأكد من استعدادهم للدراسة بالكلية من حيث القدرة على التواصل الجيد مع الأخرين، موضحة أن المقابلة الشخصية أفضل بكثير من اختبارات القدرات التي تتطلب كتابة فقط.

الجامعات تهتم بتدريب الطلاب بجانب الدراسة النظرية

أوضحت غادة، أن الجامعات الحكومية تهتم بتأهيل الطلاب في مجال السياحة والفنادق والإرشاد بدرجة تفوق الجامعات الأخرى، مشيرة إلى أن هذه الجامعات تهتم بتدريب الطلاب بجانب الدراسة النظرية سواء للشعبتين العربية أو الإنجليزية، وأن الكلية في جامعة بني سويف افتتحت برنامج الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير وقريباً افتتاح برنامج الحصول على درجة الدكتوراه.