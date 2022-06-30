محمد رمضان: اللي خايف يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو مش راجل

هنأ الفنان محمد رمضان المواطنين، بالذكرى التاسعة لثورة 30 يونيو، قائلًا في مقطع فيديو، نشره عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: «كل سنة وكل الشعب المصري بخير وصحة وسلامة بمناسبة ذكرى ثورة يونيو».

محمد رمضان: اللي مبيحتفلش بالأعياد زي اللي بيخاف يشكر أمه

وتابع محمد رمضان: «أي حد بيخاف يحتفل بأعيادنا الوطنية عشان محدش يقول عليه بيطبل، عامل بالظبط زي اللي بيخاف يشكر في أمه أدام مراته، عشان ميتقالش عليه ابن أمه.. الاتنين بالنسبة لي مش رجالة».

تفاصيل المسلسل الجديد لـ محمد رمضان في 2023

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «المشوار»، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني هذا العام، وشارك محمد رمضان البطولة النجوم دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

ويُشارك محمد رمضان، في موسم دراما رمضان المُقبل، من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «العمدة»، من إنتاج ميديا هب لـ سعدي - جوهر.