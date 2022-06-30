محمد رمضان يهنئ جمهوره بذكرى ثورة 30 يونيو: كل عام ومصر بخير

حرص الفنان محمد رمضان على تهنئة الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، ونشر فيديو له يحمل أغنيته «جيشنا صعب» عبر صفحته الرسمية على «فيسبوك».

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: «كل عام ومصر بخير رئيسا وشعبا.. بمناسبة الذكرى التاسعة لثورة يونيو».

كلمات أغنية «جيشنا صعب»

وتأتي كلمات الأغنية: «فاكرين إيه جيشنا سهل ولا إيه.. جيشنا صعب محدش يقدر عليه.. جيشنا صعب في التاريخ اسأل عليه.. جيشنا صعب مصر في قلبه وجوه عينيه.. مش هننسى يوم العبور والجنود واقفين طابور.. وعلى الشهادة مستموتنين حاجة تشرف ليوم الدين.. وعلى مر السنين طول عمرنا مميزين.. ربك ذكرها وقال ادخلوها آمنين».

والأغنية من كلمات محمد رمضان وحسام الحسيني، وتوزيع محمد شفيق ومن الحان وإخراج حسام الحسيني، ويظهر رمضان خلال الفيديو وسط صفوف الجيش المصري، كما يظهر معه، طفل بالزي العسكري، ويوجه له رمضان التحية العسكرية.

آخر أعمال محمد رمضان

ويذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان مسلسل «المشوار»، والذي تم عرضه في السباق الرمضاني هذا العام، وشارك محمد رمضان البطولة النجوم دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد سعيد عبدالغني، بيومي فؤاد، ندى بسيوني، أحمد مجدي، خالد كمال، أحمد صفوت، وهو من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.

أحداث مسلسل المشوار

وتدور أحداث المسلسل حول اضطرار ماهر لترك البلد رفقة زوجته ورد وابنه رحيم هربًا من رجل الأعمال وتاجر الأثار وجيه ويستقر عند خالته في منطقة الماكس بالإسكندرية في محاولة لإخفاء سره الكبير عن أعين الناس، المسلسل من إخراج محمد ياسين وتأليف محمد فريد.

وطرح الفنان مؤخرًا أغنية «تنطيط»، والتي لاقت نجاحا باهرا وتصدر بها التريند خلال الأيام القليلة الماضية، وأغنية «تنطيط» كلمات وألحان فريق «الباور العالي» وتوزيع ديزل، وميكس وماستر أسامة طارق، والكليب من تنفيذ محمود الشيخ، وإشراف عام محمود رمضان، ومن إخراج بثينة.