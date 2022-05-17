صلاح عبد الله لـ عادل إمام في عيد ميلاده: «نفسي أشوفك وأحضنك»

حرص الفنان صلاح عبد الله، على تهنئة الفنان عادل إمام، بعيد ميلاده الثاني والثمانين، اليوم الثلاثاء، فالزعيم من مواليد 17 مايو عام 1940.

وكتب صلاح عبد الله، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «طب بجد بقى يا واحشني.. نفسي أشوفك وأحضنك وأتصور معاك وأنا بقولك كل لحظة وحضرتك في أفضل صحة وأحسن حال وكل سنة وإنت حبيبنا وصاحبنا ونجمنا وعمنا».

نجاح كبير لـ صلاح عبد الله في رمضان 2022

وكان صلاح عبد الله، قد شارك في موسم دراما رمضان الماضي، من خلال مسلسل دايما عامر، الذي كانت تدور أحداثه حول انتحال الفنان مصطفى شعبان، الذي يجسد شخصية عامر، دكتور تربوي، للدخول إلى مدرسة الرؤية والعمل بداخلها بعدما يتفق مع صديقه لطفي سكرتير مديرة المدرسة زهرة، وينجح في الحصول على ثقة وحب الناس من حوله ولكنه يُخفي شيئا ما عن الجميع.

وشارك في بطولة المسلسل مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، كريم عفيفي، أحمد الشامي، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، ميرنا نور الدين، سام عادل، لمى كتكت، شروق الشريف، ومن تأليف أيمن سليم، ومن إخراج مجدي الهواري.

الزعيم يغيب عن الأضواء منذ عامين

أما الفنان عادل إمام، الذي تغيب عن الأضواء منذ عامين تقريبًا، شارك في مسلسل فلانتينو، والذي عُرض في موسم دراما رمضان 2020، وشاركه كل من من داليا البحيري، دلال عبدالعزيز، حمدي الميرغني، وفاء صادق، طارق الإبياري، هدى المفتي، محمد كيلاني، رانيا محمود ياسين، إلهام عبدالبديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد، جميل برسوم، محسن منصور، وعلاء عمرو، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.