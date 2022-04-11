مسلسل دايما عامر الحلقة 10.. الفشل يحاوط صلاح عبد الله

بدأ صلاح عبدالله، والذي يجسد شخصية مستر لطفي وكيل مدرسة رؤية الخاصة والتي تنقسم لـ ناشونال وانترناشونال، في مسلسل دايما عامر الحلقة 10، تشكيل جبهة معادية من المدرسين ضد مديرة المدرسة ميس زهرة، في محاولة منه للحصول على مكانها.

مسلسل دايما عامر الحلقة 10

وفي مسلسل دايما عامر الحلقة 10، استغل مستر لطفي، وكيل المدرسة، سفر مديرة المدرسة ميس زهرة، وتجسد دوره الفنانة لبلبة، إلى الغردقة لمشاركة الطلاب في مسابقة فنية بمحافظة البحر الأحمر، وجمع عدد من مدرسين الناشونال، وهم: مستر فايز، ومستر أكرم، ومستر شحاتة، داخل أحد الفصول، للتحريض ضد ميس زهرة.

مستر لطفي يسعى للاستيلاء على منصب مدير المدرسة

وخلال الاجتماع في مسلسل دايما عامر، زعم مستر لطفي، أن ميس زهرة تنحاز لمدرسين الانترناشونال، وتمنحهم مميزات كثيرة بعكس مدرسين الناشونال الذين تتجاهلهم ولا تنظر إليهم بعين الاعتبار.

وتحول الاجتماع الجاد الذي كان يسعى إليه مستر لطفي، إلى وصلة ضحك بين المدرسين الثلاثة وهم محمد ثروت، ونضال الشافعي، ومحمد محمود، وحرصهم على إلقاء النكات والإفيهات وطلب سندوتشات خلال الاجتماع، واضطر لطفي إلى مغادرة الفصل بسبب ماحدث.