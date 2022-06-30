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آمال ماهر ترد على أكاذيب اختفائها: «تعبانة جدا من كورونا وبيجيلي بكل حالاته»

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محمد عزالدين
11:53 م | الخميس 30 يونيو 2022
آمال ماهر

آمال ماهر

ردت الفنانة آمال ماهر على أكاذيب اختفائها في الفترة الماضية، قائلة: «والله أنا آمال ماهر، وبعتذر للجمهور لأني كنت في حالة سيئة وكنت تعبانة جدًا.. الكوفيد تاعبني بشكل فظيع، وبيختلف من شخص للتاني، وبيجيلي بكل حالاته، ضيق نفس وصداع وتكسير في العضم وسخونة».  

وأضافت آمال ماهر، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «مساء dmc»، المذاع على شاشة «dmc»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، اليوم الخميس، أن حالتها الصحية أصبحت أفضل كثيرا.

وتابعت: «أنا وكورونا بقينا أصحاب، أول مرة جالي لما مكنش حد عارفه إي دة في الأول خالص، وجربت كل متحوراته».

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