آمال ماهر: «انتظروا حفلا جديدا قريبا.. وهطلع أنا اللي هغني مش دوبلير»

قالت الفنانة آمال ماهر، إن الله قد من عليها بالشفاء بفضل دعاء محبيها من مصر وكافة الدول العربية، مشيرة إلى أنها قد فؤجئت من عدد الجماهير الذين سألوا عن أسباب اختفائها خلال الفترة الأخيرة، «أنا لو خفيت من كورونا فده بفضل دعاء المحبين، وأنا اتخضيت من كتر ما شوفت الحب ده ودمعت، والحمد لله رب العالمين، حاجة كبيرة أوي».

ماهر: «كحتي في الفيديو مكنتش مصطنعة»

وأضافت «ماهر»، خلال مداخلة هاتفية لها ببرنامج «مساء DMC»، ويقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن سعالها والذي ظهرت فيه أثناء تسجيلها للفيديو الذي ظهرت فيه للرد على أكاذيب اختفائها لم تكن مصطنعه كما أدعى البعض، «هخف وأطلعلكم لايف إن شاء الله، وأنت طلبت مني كتير أطلع لايف وقولت إن وشي تعبان وسبني لما أخف وأطلع معاك».

ماهر: ننهي ترتيبات حفلي الجديد برعاية شركة تذكرتي

وكشفت أنها بصدد الإنتهاء من الترتيبات الخاصة بإقامة أحدى حفلاتها برعاية شركة «تذكرتي» قريبا، مستطردة: «شركة تذكرتي تواصلت معايا وهتكون هيا المسؤلة عن تنظيم الحفل، وهنعلن الميعاد قريب جدا»، متابعة بابتسامه: «هطلع أنا اللي أغني مش دوبلير».

وشكرت جمهورها من كل الدول على الاهتمام الذي ظهر منهم تجاهها للاطمئنان عليها وصحتها، «بشكر كل جمهوري، ميرسي جدا لاهتمام، أنا بحبكم وحبكم ده فوق راسي، وهاجي معاك في البرنامج قريب جدا، أول ما أخف والدنيا تبقي تمام هظهر على الشاشة».