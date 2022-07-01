نقيب الممثلين ينفي وفاة صلاح السعدني: «موجود في بيته»

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية الأنباء التي ترددت خلال الساعات الماضية حول وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني.

أشرف زكي: لا أعلم سبب انتشار خبر الوفاة

وأكد «زكي» في تصريح مقتضب لـ«الوطن» أن السعدني يتمتع بصحة جيدة مع أسرته في منزله، مضيفًا أنه لا يعلم سبب انتشار هذه الأخبار غير الصحيحة في ذلك التوقيت.

كانت الفنانة إلهام شاهين، احتفلت بعيد ميلاد الفنان صلاح السعدني، الـ78.

وقالت «شاهين»، في تصريح خاص لـ«الوطن»: «صلاح السعدني دا حبيب قلبي وعشرة عمري، وصديق غالٍ وفنان كبير؛ فبقوله كل سنة وأنت طيب يا جميل يا حبيب قلبي، ربنا يديك الصحة وطولة العمر يا رب، ويخليك لينا، أمتعتنا بفن جميل على مدى عمرك كله».

كان صلاح السعدني كُرم في الدورة الـ14 من مهرجان القومي للمسرح، وحضر الاحتفالية وتسلم التكريم بدلًا منه نجله أحمد.