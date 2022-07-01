غادة والي: فترة حكم الإخوان كانت قاسية وكان هناك تعثر كامل

هنأت الدكتورة غادة والي المدير التنفيذي لمكتب الامم المتحدة للجريمة والمخدرات الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، لافتة إلى أن فترة حكم الإخوان كانت قاسية على المستوى الشخصي والمهني والوطني، حيث كانت قلقة على أبنائها بسبب الانفلات الامني وتعطل الدراسة في الجامعات وأنها كانت تعتبر المستقبل مجهول بالنسبة لهم.

وأوضحت والي خلال تصريحات تلفزيونية، أنه على المستوى المهنى كانت البلاد تعاني من حالة تخبط شديد خاصة حينما تم استدعائها لرئاسة الصندوق الاجتماعي للتنمية حيث تفاجئت بوجود حالات تعثر كاملة وتوقف عن السداد وتوقف المشروعات مشيرًا أنها كانت مؤسسة مالية تعاني بسبب الفوضى الموجودة بسبب توقف مشروعات كثيرة كانت تمولها وتوقفت عن السداد.

كان هناك قلق وترقب شديد

وأشارت إلى أن الدول المانحة والتي كانت تتعامل مع الصندوق الاجتماعي للتنمية كانت في حالة قلق شديد وترقب شديد لما سيحدث.

المواطن يشعر أن هناك دولة تحميه

وأكدت غادة والي أنها كانت مسئولة فيما بعد عن ملف الحماية الاجتماعية، ليشعر المواطن أن هناك دولة تحميه وتسنده مشيرة أنها كانت مسئولة عن الفئات الأولى بالرعاية، لافتة أنه كان مطلوب عمل برنامج حماية اجتماعية لمواجهة الأعباء الاقتصادية شديدة الصعوبة التي تواجهها البلاد.