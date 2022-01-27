غادة والي: إعلان مصر 2022 عاما للمجتمع المدني رسالة مهمة للجميع

قالت الدكتورة غادة والي، وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إن الخطوة التي اتخذتها مصر بإعلان عام 2022 عامًا للمجتمع المدني يعطي رسالة مهمة للجميع، خاصة أن هناك أنشطة اجتماعية في كل مكان بمصر، كما يوجد قدر التكاتف المجتمعي والتبرعات لا يستهان به، وبها عدد كبير من الجمعيات والمنظمات التي تشارك مؤسسات الدولة في مشروعات مهمة مثل مشروع «حياة كريمة»، كما أنه في كثير من الأحيان يجتمع المواطنون من تلقاء أنفسهم ويجمعون التبرعات لشخص معين أو موضوع معين.

التشجيع على العمل المدني

وأضافت «والي»، في لقاء مع برنامج «حديث العرب» المذاع على القناة الأولى وتقدمه الدكتورة درية شرف الدين، أن التعليم مهم جدًا في تنمية المجتمع، لأن التنمية المجتمعية والتشجيع على العمل المدني يبدأ في المدرسة في إطار وجود تشريعات مناسبة، وأيضًا السماح للقطاع الخاص بأن يشارك في تمويل هذه المؤسسات.

وصع الجمعيات الخيرية

ولفتت وكيل أمين عام الأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، إلى أن مصر تبنت وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وهذا أمر مهم، وتشترك في تنفيذها كل أجهزة ومؤسسات الدولة.

وشددت على أن مصطلح «منظمات المجتمع المدني» تعبير أشمل وأوسع، وتضم الجمعيات الأهلية والمؤسسات التنموية، وفي دول كثيرة تعتبر أنه كل ما هو غير حكومي يقع تحت مظلة «المجتمع المدني»، وبالتالي فإن الجمعيات الخيرية تقع تحت هذه المظلة أيضًا.

وعن نظام التعليم الحالي في مصر، قالت إنها لا تستطيع الحكم عليه حاليًا لأن هناك برنامجا إصلاحيا كبيرا لتطويره، وتطوير المناهج.

جذب المصريين بالخارج

وبالنسبة لموقف الدولة من المصريين بالخارج، قالت إن مصر خلال السنوات الماضية شهدت تنظيم عدد من المؤتمرات للمغتربين في عدد من المجالات، مثل الاستثمار والصناعة وغيرها، وكل عام يكون هناك محاولة لجذبهم وتقديم خبراتهم لمصر في المجالات المختلفة، وهناك محاولات ومبادرات لربط الجيل الثاني والثالث بمصر مثل مبادرة «اتكلم عربي» وغيرها.