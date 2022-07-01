حوادث سوهاج.. مصرع 4 أشخاص بينهم طفل والعثور على جثة طافية في ترعة

شهدت محافظة سوهاج، عدة حوادث متفرقة في مدن ومراكز المحافظة، منها مصرع 3 أشخاص غرقا بينهم طفل، وكذلك وفاة شاب دهسا أسفل عجلات القطار، وجرى تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية في كل واقعة.

مصرع طفل غرقا في مصرف مياه

في الواقعة الأولى، شهد مركز جرجا جنوب سوهاج، مصرع طفل غرقا إثر لهوه أمام منزله على حافة مصرف مياه، وانزلقت قدماه وسقط به ما نتج عنه غرقه ووفاته، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى مشرحة المستشفى المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مركز شرطة جرجا، يفيد بورود بلاغا من «أحمد ر ي ح»، 35 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، ويقيم دائرة المركز، بأنه أثناء لهو نجله الطفل «محمود ا ر ي»، 4 سنوات، ويقيم بذات الناحية، على حافة مصرف مياه مواجه لمنزله انزلقت قدماه وسقط به ما نتج عنه غرقه ووفاته، وتم انتشال الجثة، ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد أن سبب الوفاة «إسفكسيا الغرق»، ولا توجد شبهة جنائية.

مصرع شخصين غرقا في حادثين منفصلين

وفي واقعة أخرى، لقي شخصان مصرعهما غرقا في حادثين منفصلين بدائرة مركزي طهطا ودار السلام بمحافظة سوهاج.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا بفيد بمصرع شخصين غرقا في حادثين منفصلين بمركز طهطا شمال سوهاج، ومركز دار السلام جنوب شرق المحافظة، وجرى التصريح بدفن الجثتين.

مصرع طالب أسفل عجلات قطار

وفي الواقعة الثالثة، شهد مركز المنشأة جنوب سوهاج، مصرع طالب دهسا أسفل عجلات القطار، وذلك أثناء عبوره شريط السكة الحديد متوجها لمنزله، فصدمه القطار ما أدى إلى وفاته، وتم نقل جثته إلى مشرحة مستشفى المنشأة المركزي.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي، بورود إشارة من مركز شرطة المنشأة، بورود محضرا من قسم النقل والمواصلات بسوهاج، يتضمن بلاغ ناظر محطة سكة حديد المنشأة أنه أثناء مرور القطار «القاهرة - أسوان»، تفاجئ بشخص يعبر الشريط من مكان غير مخصص لعبور المشاة وتم إطلاق السرينة أكثر من مرة ولم يتجاوب.

وبالفحص، تبين أن الجثة لـ«علاء ش ي م»، 19 سنة، طالب، ويقيم بناحية دائرة مركز المنشأة جنوب سوهاج، وتم نقلها لمستشفى المنشأة المركزي، وتحرير المحضر اللازم.

وأفاد شقيقه «خالد ش ي م»، 31 سنة، عامل، ويقيم بذات الناحية، بأنه أثناء عبور شقيقه المتوفي شريط السكة الحديد متوجهاً لمنزله بذات الناحية، اصطدم به القطار المشار إليه ما نتج عنه وفاته، ونفى الشبهة الجنائية.

العثور على جثة طافية على نهر النيل

شهدت دائرة مركز طهطا، العثور على جثة شاب في العقد الثاني من العمر، طافية على سطح نهر النيل بالقرب من حافة ترعة «الإبراهيمية»، التابعة لدائرة المركز، وتم نقل الجثة للمشرحة.

وتلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباس، مدير أمن سوهاج، بلاغا يفيد بالعثور على جثمان شاب على حافة ترعة الإبراهيمية، حيث وجد الأهالي جثة شاب مجهول الهوية في العقد الثاني من العمر على حافة الترعة بذات الناحية.

وبالفحص، تبين أن الجثة لشاب يرتدي ملابسه كاملة، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى العام للعرض على الجهات المختصة، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات الواقعة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.