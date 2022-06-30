توريد 107 آلاف و318 طن قمح بصوامع وشون سوهاج منذ بداية موسم الحصاد

ترأس اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، الاجتماع الدوري الأسبوعي لغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام محافظة سوهاج، لمتابعة موقف توريد الأقماح للموسم الحالي 2022 في المحافظة.

جاء ذلك بحضور محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، والدكتورة أمل إسماعيل، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة سوهاج، والدكتور أبوالحمد السيد، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بمحافظة سوهاج، والبنك الزراعي المصري، وشركة مطاحن مصر العليا، والشركة القابضة للصوامع.

مناقشة مستجدات توريد القمح في سوهاج

تناول الاجتماع مناقشة آخر المستجدات بالنسبة لمعدل التوريد الداخلي والخارجي للأقماح، حيث تم توريد 107 آلاف و318 طنا من الأقماح إلى المواقع التخزينية من الشون والصوامع حتى الآن، والتي تبلغ 16 موقعا تخزينيا على مستوى محافظة سوهاج.

ووجه «الفقي» خلال الاجتماع، باستمرار تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين والتجار لتوريد الأقماح إلى الشون والصوامع بنطاق محافظة سوهاج، مؤكدا على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتشديد الرقابة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتكثيف الكمائن والحملات التموينية لضبط المخالفين.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة معدلات الأداء وما تم إنجازه من أعمال اللجان المشكلة لحصر مساحات الأراضي المزروعة فعليا بالقمح، ومقارنة تلك المساحات بما تم توريده فعليا.

ضبط 320 طن قمح قبل بيعها سوق سوداء

وفي إطار ذلك، تكثف الحملات التموينية جهودها لضبط الأقماح قبل بيعها بالسوق السوداء، حيث تم ضبط أكثر من 320 طن قمح قبل بيعها سوق سوداء خلال أسبوع بسوهاج.