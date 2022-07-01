4 ملايين جنيه.. إيرادات فيلم «كيرة والجن» في أول أيام عرضه بالسينما

نجح فيلم «كيرة والجن» للمخرج مروان حامد في تحقيق إيرادات قاربت الـ4 ملايين جنيه، في أول أيامه في دور العرض السينمائي، وكشف التقرير الصادر عن شركة «دولار فيلم»، أن الفيلم جاء في المركز الأول محققا 3 ملايين و875 ألف جنيه، وذلك من إجمالي 4 ملايين و81 ألف جنيه حققتهم الأفلام المصرية في السينمات، أمس.

وجاء ضمن قائمة الإيرادات، فيلم «واحد تاني» للفنان أحمد حلمي في المركز الثاني بفارق كبير عن المركز الأول محققا 138 ألف جنيه، أما في المركز الثاني جاء فيلم «العنكبوت» بـ 43 ألف جنيه، وكان المركز الثالث من نصيب «زومبي» بـ 23 ألف جنيه.

محمود عبد الشكور عن «كيرة والجن»: مغامرة فنية مدهشة

ورصد فيلم «كيرة والجن» ردود أفعال إيجابية وإشادات نقدية في أول أيام عرضه بدور السينما، ومن جانبه وصف الناقد الفني محمود عبد الشكور الفيلم بـ «مغامرة فنية مدهشة»، في تدوينة عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، إذ كتب: «الفيلم يجعل من شخصيات تاريخية منسية أبطالا شعبيين، بإنتاج ضخم، وبإتقان فني مميز، ملاحظات قليلة على الفيلم، الذي يمكن وصفه بأنه الرواية الشعبية لثورة 19».

100 نسخة لـ «كيرة والجن» في السينمات المصرية

وبدأ عرض فيلم «كيرة والجن» بـ 100 نسخة في السينمات المصرية، وهو مأخوذ عن رواية «1919» للكاتب أحمد مراد والتي صاغها عن أحداث حقيقية، وهو من إخراج مروان حامد، ويجمع في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كريم عبد العزيز، أحمد عز، هند صبري، سيد رجب، أحمد كمال، أحمد مالك وهدى المفتي.