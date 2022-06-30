أحمد مراد: تكلفة فيلم كيرة والجن 104 ملايين جنيه

أعرب المؤلف أحمد مراد، عن سعادته البالغة، لتحويل رواية 1919 إلى فيلم سينمائي تحت عنوان «كيرة والجن»، مشيرًا إلى أنه أخذ وقتًا كبيرًا لتحويلها إلى عمل فني.

أحمد مراد يكشف كواليس تحويل الرواية للفيلم

وقال مراد في تصريحات خاصة لـ«الوطن» ان تحويل رواية 1919 إلي فيلم «كيرة والجن» أخذ منه أكثر من سنتين، ومنهم سنة توقف بسبب فيروس كورونا، وأثناء سنة التوقف أعاد حساباته وغيّر في بعض الأشياء في الفيلم، لأنه يريد أن يقدم شيئًا جديدً.

وأضاف أنه يوجه الشكر شركة سينرجي التي جازفت، نظرًا لتكلفته الكبيرة التي بلغت أكثر من 104 ملايين جنيه، ويشكر أيضًا المخرج مروان حامد الذي ظل يعمل على الفيلم لمدة 3 سنوات بشكل متواصل.

أحمد مراد يوضح سبب نجاحه مع مروان حامد

وأكد أحمد مراد أنه يوجد تفاهم بينه وبين المخرج مروان حامد، وذلك لتقارب السن، وهذا سبب نجاح أعمالهم السابقة التي تخطت 5 أعمال، ودائمًا يضعان خطة للعمل قبل البدء فيها، وهذا يمنع حدوث اختلافات.

وتابع: «دائما ما نشعر بالخوف عند طرح أي عمل جديد، ولكننا نحول هذا الخوف أننا نركز في العمل حتى يكون في أحسن صورة والجمهور يحبه، والسنة دي في أفلام حلوة نازلة معانا، والتنافس هو اللي يخلق نجاح كبير، وهذا التنافس هو اللي هيأكدلي نجاح الفيلم».

أحمد مراد يوضح اختلاف الرواية عن الفيلم

وأشار إلى أن هناك اختلافًا بين الرواية والفيلم، وأضاف سبع شخصيات للفيلم، وأزال شخصيتين من الرواية، معربًا عن أمنيته في أن ينال العمل إعجاب الجمهور والنقاد.

وعن مشروعاته الفنية القادمة، قال أحمد مراد: «فيه مشروع بنشتغل عليه أنا ومروان حامد، ولكن لسة بنحط الخيوط العريضة للعمل».