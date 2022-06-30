الجمهور يشيد بـ«كيرة والجن»: فيلم مصري عظيم من غير ولا غلطة

أشاد قطاع كبير من الجمهور، بفيلم «كيرة والجن»، في أول أيام عرضه بالسينمات، بعد فترة طويلة من الانتظار، مُعتبرين أنه خرج على مستوى عالٍ من التميز والاحترافية، وطاقم العمل بذل جهودًا ضخمة.

فيلم كيرة والجن تحفة هتعيش كتير

وقال أحد المتابعين عن كيرة والجن، «مش تخيل العظمة اللي شوفتها دلوقتي.. مكنتش متخيل إن في يوم هتفرج على فيلم مصري عظيم زي كده.. فيلم مفيهوش غلطة.. إخراج وتصوير وموسيقى وأداء ممثلين.. الفيلم ده تحفة هتعيش كتير»، فيما قال آخر «أخيرًا دخلت كيرة والجن بعد انتظار 3 سنين.. والحقيقة إن النتيجة كانت ممتازة وتستحق الانتظار ده كله.. القصة أحداثها في ثورة ١٩ ودن ده ممكن يكون ممل للأغلبية اللي مش مهتمة بالبعد التاريخي.. لكن هنا من أول دقيقه للفيلم واللي بتبدأ بحادث دنشواي الشهير لحد آخر لحظة أنت في جو وثائقي تاريخي ممتع سينمائي وبصري».

لا لا لا مش تخيل العظمه الي شوفتها دلوقتي

مكنتش متخيل ان في يوم هتفرج على فيلم مصري عظيم زي كده

فيلم مفهوش غلطه اخراج تصوير موسيقى اداء ممثلين ????♥️♥️♥️

الفيلم ده تحفه هتعيش كتير????♥️♥️#كيرة_والجن pic.twitter.com/ayFKsce3qn — S H A M Y (@shmmnyh) June 30, 2022

أحمد مراد قدم إعدادا مميز لرواية 1919

وأضاف «أحمد مراد قدم إعداد مميز لرواية 1919 وخلاها مناسبة بشكل مبهر لفيلم سينمائي.. مروان وحيد حامد، وهنا أنا لازم أكتب الاسم كامل لأن مروان بيثبت كل يوم جدارته وتطوره وقد إيه هو قد الاسم ده.. إخراج ممتع وصعب ومميز.. أجواء أكشن جديدة وأجواء فكرتنا بإبراهيم الأبيض.. جو مختلف عن كل ما تم تقديمه قبل كده.. التصوير العبقري لأحمد المرسي ممتع جدًا وكادرات ممتازة جدًا جدًا».

وتابع عن كيرة والجن، «التمثيل ممتاز من الكل ما عدا عدد معين.. أولا كريم عبد العزيز واللي قدم دور ممتاز بشكل سلس جدًا وكان واكل الجو كله في النص الأول من الفيلم واستمر بنفس الجودة في النص التاني.. أحمد عز واللي كان بيمثل بشكل كويس جدًا في النص الأول، إلا أنه بداية الفصل التاني تحول خالص وبقي هو الجوكر اللي في الفيلم واكل الجو من الجميع.. هند صبري ممتازة وقدمت الدور بشكل ممتع وبسيط».

كيره والجن اعظم فيلم مصري شوفته وهشوفه — طـارگ • (@Exmivida) June 30, 2022

فيلم «كيرة والجن»، من بطولة كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، أحمد مالك، عارفة عبدالرسول، والمخرج مروان حامد والمخرج المنفذ مروان عبد المنعم، وتأليف أحمد مراد.