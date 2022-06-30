كريم عبد العزيز: الاختيار مهم للأجيال القادمة.. والزمن سبب صعوبة كيرة والجن

يعيش الفنان كريم عبد العزيز حالة من النشاط الفني، حيث يشارك في فيلم «كيرة والجن» الذي يطرح اليوم في جميع دور العرص، وذلك بعد نجاحه في دراما رمضان المنقضي من خلال مشاركته في مسلسل «الاختيار 3».

كريم عبد العزيز يعبر عن سعادته للمشاركة في الاختيار

وقال كريم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه سعيد للمشاركة في عمل بحجم «الاختيار»، لأنه يجسد تاريخ عاصرناه، وأن هذا العمل سيبقى للأجيال القادمة، مضيفا أنه من الضروري أن نخلد الاحداث التاريخية في الأعمال الفنية.

كريم عبد العزيز يكشف صعوبة فيلم «كيرة والجن»

وأوضح «عبد العزيز» أن فيلم «كيرة والجن» يعود بالزمن إلى عام 1919، وهذا يمثل صعوبة بالغة للعمل، فهو مختلف في الشكل والملابس والديكور، متابعا: «إنك تتنقل لعالم تاني من 2022 إلى 1919 ده بيحتاج إن المخرج يكون على مستوى عالي ويحاول يساعدك».

وأشار عبد العزيز إلى أن صناع عمل «كيرة والجن» يحملون موهبة كبيرة، فأحمد عز نجم كبير، والمؤلف أحمد مراد الذي يبدع دائما في كتاباته، والمخرج مروان حامد الذي يفاجئ الجميع دائما بموهبته وتفكيره.

تفاصيل فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» يرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، عارفة عبد الرسول، هدي المفتي، ياسين أمير، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.