أحمد عز يصل عرض «كيرة والجن» الخاص بصناع الفيلم في الشيخ زايد

يقام حاليا العرض الخاص لفيلم «كيرة والجن»، بإحدى السينمات بمنقطة الشيخ زايد، بحضور عدد من صناع العمل من أبرزهم أحمد عز، وكريم عبد العزيز، والمؤلف أحمد مراد، وهند صبري.

حضور عدد محدود من وسائل الاعلام

ووصل منذ فليل الفنان أحمد عز، كما يحضر عدد محدود من وسائل الاعلام، الذين لم يتمكنوا من التسجيل مع صناع العمل، أمس أول الثلاثاء، حيث أقيمت جلسة حوارية بين صناع العمل ووسائل الاعلام المختلفة.

كريم عبد العزيز يكشف كواليس مشاركته في «كيرة والجن»

ومن جانبه قال كريم عبد العزيز في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه تحمس للمشاركة في فيلم «كيرة والجن» بسبب المؤلف أحمد مراد، وعلاقته بالمخرج مروان حامد، لأنه تجمعه بهما علاقة إنسانية وأسرية وفنية موضحًا: «مروان حامد أخويا وأكتر كمان من أخويا».

أحمد عز يكشف كواليس مشاركته في «كيرة والجن»

وأعرب الفنان أحمد عز عن سعادته للمشاركة في فيلم «كيرة والجن»، كما روى كواليس مشاركته في الفيلم، خلال حواره لـ«الوطن»: «الحقيقة أنا قرأت الرواية قبل ما حد يفكر إنه يعملها فيلم، وكانت من الروايات اللي عجبتني جدًا واتمنيت إنها تتحول لسينما، وبعد كدا اتفاجئت بالاتصال من أستاذ مروان حامد أن هو عايز يعملها فيلم، واتبسطت جدا بالشخصية اللي بعملها في الرواية، وابتدت القعدات والحمدلله خلصنا على خير».

تفاصيل فيلم «كيرة والجن»

فيلم «كيرة والجن» يرصد حالة الغليان التي كان يموج بها الشارع المصري بالتزامن مع اندلاع ثورة 1919، وهو الحدث الكبير الذي يوحد مصائر أحمد عبدالحي كيرة وعبدالقادر الجن ليشتركا في النضال ضد المحتل اﻹنجليزي.

أبطال فيلم «كيرة والجن»

ويشارك في بطولة الفيلم كريم عبدالعزيز، أحمد عز، هند صبري، روبي، عارفة عبد الرسول، هدي المفتي، ياسين أمير، لارا إسكندر، أحمد عبد الله محمود، علي قاسم، سيد رجب، ومن تأليف أحمد مراد، ومن إخراج مروان حامد.