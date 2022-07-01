تفاصيل جلسة مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة.. ميسوبيشي ومرسيدس وbmw

تعقد جمارك مطار القاهرة الدولي جلسة مزاد علني لبيع 41 لوط سيارات مختلفة الماركات، في الثانية عشرة ظهرًا بعد غدٍ الأحد الموافق 3 يوليو 2022، بقاعة النادي المصري القاهري بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط.

ويتم عقد جلسة المزاد العلني، لبيع السيارات، المتنازل عنها أو المصادرة من جانب مصلحة الجمارك، والواردة من الخارج، وتضم 19 نوعا مختلفا من الماركات والموديلات الحديثة.

أنواع السيارات المعروضة في مزاد جمارك مطار القاهرة

- سيارات ماركة متسوبيشي.

- سيارة ماركت جيب شيروكي.

- سيارات مرسيدس.

- سيارات BMW.

- سيارات فولكس.

- سيارات تويوتا.

- سيارات فورد.

- سيارات هيونداى.

- سيارات كريسلر.

- سيارات كيا.

- سيارات باجيرو.

- سيارات نوبيرا.

- سيارات ولاند .

- سيارات كروزر.

- سيارات ولينكولين .

- سيارة هامرH2 .

- سيارات كاديلاك.

- سيارات نيسان.

- بيك آب .

وكانت مصلحة الجمارك ، أعلنت أن كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، بتكلفة 400 جنيه، ويمكن الحصول عليها بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، الكائن في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي، المتفرع من شارع التحرير أمام بنك فيصل الإسلامي بالدقي.

شروط الاشتراك في المزاد

وعلى من يرغب في الاشتراك بالمزاد شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ التأمين الخاص بدخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، داخل خزينة جمرك السيارات بمطار القاهرة.

- في حالة عدم رسو المزاد، على المشترك في المزاد يتم استرداد قيمة التأمين.

- في حالة رسو المزاد على المشترك، يتم خصم قيمة التأمين من سعر السيارة.

- يجـب علـى مـن يرسو عليه المزاد، القيام بسداد مبلغ 30 % مـن ثمـن السيارة.

- يتم سداد باقي قيمة مقدم الثمن نقدًا، داخل خزينة الهيئة أو من خلال شيك مصرفي مقبول الدفع خلال 15 يومًا من يوم المزاد.