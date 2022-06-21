غدا.. مزاد علني لبيع سيارات تابعة لـجمارك نويبع

تعقد الهيئة العامة للخدمات الحكومية جلسة مزاد علني في تمام الساعة العاشرة من صباح غد الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو الحالي لبيع سيارات ملاكي ونقل تابعة لجمارك نويبع التابعة لمصلحة الجمارك المصرية إحدى مصالح وزارة المالية بمقر نادي الجيزة الرياضي بشارع البحر الأعظم بمحافظة الجيزة.

ووفقاً للموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة العامة للخدمات الحكومية التي تتبع وزارة المالية تتنوع السيارات المدرجة للعرض في جلسة مزاد غدا الأربعاء الموافق لـ 22يونيو الحالي المقبل بسيارات ملاكي ونقل وجرارات زراعية وأوتوبيسات من طرازات وماركات وموديلات مختلفة.

بيع سيارات مرسيدس وكاديلاك خردة

وأشارت الخدمات الحكومية إلى أن السيارات المدرجة للبيع ضمن جلسة المزاد العلني تضم لوط واحد يتضمن سيارة بي أم دبليو طراز 728 موديل 2001 وصالحة للترخيص بالإضافة إلى سيارة كاديلاك موديل 2005 طراز سي أس سي سلندر بنزين 2005 جاهزة للترخيص أيضا بالإضافة إلى سيارة مرسيدس 500 ال أم 4 باب و8 سلندر أتوماتيك وترخص علاوة على عدد من السيارات للبيع خردة مثل سيارة بي أم دبليو للبيع موديل 1992 وجيب شيروكي موديل 1992 خردة وسيارة ميسسوبيشي لانسر خردة وجرار زراعي موديل 1991 وصالح للترخيص.

السيارات المملوكة لـ جمارك نويبع

وأكدت الخدمات الحكومية على بيع مجموعة من السيارات أيضا المملوكة لـ جمارك نويبع جاهزة للترخيص من ماركات مرسيدس وأسكودا أوكتافيا وأودي وميتسوبيشي لانسروهوندا وشيفورلية ونيسان وتويوتا ونصر شاهين من موديلات تبدأ من عام 1989 وحتى عام 2010، وبحسب الموقع الرسمي لـ الخدمات الحكومية تبلغ قيمة كراسة الشروط نحو 400 جنيه كشرط أساسي لدخول جلسة المزاد العلني بالإضافة إلى دفع تأمين مؤقت قدره 10 آلاف جنيه كشرط أساسي أيضا لدخول جلسة مزاد غدا الأربعاء الموافق لـ 22 يونيو الحالي.