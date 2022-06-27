مزاد علني لبيع معدات زراعية بمحافظة الفيوم 18 يوليو

تنظم الهيئة العامة للخدمات الحكومية، جلسة مزاد علني لبيع الآلات ومعدات زراعية، تابعة لوزارة الزراعة بقطاع محافظة الفيوم، صباح الاثنين الموافق 18 يوليو، لبيع خردة بقاعة نادي الجيزة الرياضي، بشارع البحر الأعظم في محافظة الجيزة، بينما تباع كراسة شروط دحول المزاد بمقر الهيئة في حي الدقي بمحافظة الجيزة.

وأوضحت هيئة الخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، أن جلسة مزاد الاثنين الموافق لـ18 يوليو المقبل، مخصصة لبيع بعض جرارات ومعدات زراعيه خردة تابعة لقطاع الزراعة الآلية محافظة الفيوم.

آلات ومعدات وخردة قابلة للعجز

وأضافت «الخدمات الحكومية»، أن البضائع المدرجة للبيع في جلسة مزاد 18 يوليو المقبل عبارة مجموعة من الآلات والمعدات والخردة قابلة للعجز والزيادة مشددة على أن في حاله تخطي وزن اللوط سيدفع الفائز بالمزاد قيمة الزيادة والعكس صحيح.

10 آلاف جنيه قيمة التأمين المؤقت شرط دخول المزاد

وتصل قيمة كراسة الشروط وفقاً لـ«الخدمات الحكومية»، نحو 400 جنيه، مشددة على أن اقتناء الكراسة شرط أساسي لدخول قاعة المزاد العلني، بالإضافة إلى ضرورة دفع قيمة التأمين المؤقت بقيمة تصل إلى 10 آلاف جنيه.

وأوضحت «الخدمات الحكومية» إحدى هيئات وزارة المالية، أنه في حال فوز صاحب التأمين المؤقت بجلسة المزاد، أو أحد البضائع المدرجة للبيع بالمزاد العلني يوم الأثنين 18 يوليو يجب أن يرفع قيمة التأمين المؤقت ليعادل نحو 30 % من القيمة الإجمالية لثمن البضاعة على أن يستكمل باقي القيمة الـ 70% في غضون أسبوعين من تاريخ عقد المزاد العلني وفي خالة عدم الفوز بجلسة المزاد يسترد صاحب التأمين قيمة التأمين المؤقت عقب انتهاء فعاليات جلسة المزاد مباشرة.