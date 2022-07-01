سر زيارة الزوج المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال للمزرعة قبل تنفيذ الجريمة

كانت واقعة اختفاء ومقتل المذيعة شيماء جمال حديث الساعة على مدار الأيام الماضية على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حازت على اهتمام كبير من جانب الرأي العام، والمتهم فيها زوج الضحية بمساعدة أحد شركائه، وكانت المفاجأة أن المتهم تردد أكثر من مرة على المزرعة الموجودة في «البدرشين» قبل تنفيذ جريمته، ولكن ما السر وراء ذلك.

«الوطن» تستعرض تفاصيل الزيارات المتكررة للزوج المتهم في قتل المذيعة شيماء جمال على المزرعة أكثر من مرة قبل تنفيذ جريمته، حسب رواية شهود العيان بالمنطقة.

بداية واقعة اختفاء ومقتل شيماء جمال

منذ نحو ما يقرب من 10 أيام أبلغ زوج المذيعة شيماء جمال باختفائها في قسم الشرطة بأكتوبر، ثم بدأت الأجهزة الأمنية في بحث ملابسات الواقعة، حتى جاء أحد المُقربين من الزوج المتهم وأدلى بشهادته أمام النيابة منذ نحو 5 أيام، موضحا أن زوجها هو الذي قتل المذيعة شيماء جمال وأنه كان شاهدا على الواقعة بأكلمها، وأنه تم قتل المذيعة ودفنها داخل أحد المزارع بمنطقة «أبو صير» التابعة للبدرشين في محافظة الجيزة.

شهود العيان: المتهم زار المزرعة أكثر من مرة قبل تنفيذ الجريمة

شهود العيان المزارعين في الأراضي الزراعية المجاورة للمزرعة «مسرح الجريمة» أكدوا أن الزوج المتهم بقتل المذيعة شيماء جمال قدر زار المزرعة أكثر من مرة قبل تنفيذ جريمته، وأنه كان يزورها بحجة أنه مستأجر جديد للمزرعة ويرغب في تربية الماشية داخلها، «كان بيسألنا على البقر والعجول، وإزاي يستفيد بتربيتهم في المزرعة، كان بيضحك علينا بالكلام ده عشان يعرف المنطقة كويس ويعرف مين موجود حوليها قبل تنفيذ الجريمة»، موضحين أنهم لم يتوقعوا أنه سيُقدم على مثل تلك الجريمة.

القبض على المتهم زوج المذيعة شيماء جمال

وكانت الأجهزة الأمنية التابعة لوزارة الداخلية قد أعلنت إلقائها القبض على زوج المذيعة شيماء جمال المتهم بقتلها، حيث كان متواجداً وقت القبض عليه في محافظة السويس.