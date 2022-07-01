صخور عملاقة تهوي على طابور من الشاحنات بتركيا (فيديو)
كتب:
محمد الليثي
11:06 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
سقوط الصخور على الشاحنات
تسبب انزلاق تربة ناتج عن الأمطار في تركيا في سقوط ضخور عملاقة على شاحنات متوقفة بسبب مشكلات مرورية في منطقة «أرتوين» الواقعة شمال شرق تركيا.
4 شاحنات
ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام في تركيا، تسبب الانزلاق في طمر أربع شاحنات ما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة اثنين على الأقل.
إغلاق جزئي
كما أدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين جورجيا وتركيا.
SubscribeTELEGRAM: https://t.co/Uw6hADCvaz— BRAVE SPIRIT (@Brave_spirit81) July 1, 2022
Heavy rains have caused a landslide in the Artvin region of Turkey.
Passing trucks were badly damaged. It is reported that 1 person was killed, there are wounded.#Landslide #Landslides #weather #Climate #ClimateChange #ClimateCrisis pic.twitter.com/CddByapyVG