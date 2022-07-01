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صخور عملاقة تهوي على طابور من الشاحنات بتركيا (فيديو)

كتب:

محمد الليثي
11:06 ص | الجمعة 01 يوليو 2022
سقوط الصخور على الشاحنات

سقوط الصخور على الشاحنات

تسبب انزلاق تربة ناتج عن الأمطار في تركيا في سقوط ضخور عملاقة على شاحنات متوقفة بسبب مشكلات مرورية في منطقة «أرتوين» الواقعة شمال شرق تركيا. 

4 شاحنات 

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام في تركيا، تسبب الانزلاق في طمر أربع شاحنات ما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة اثنين على الأقل.

إغلاق جزئي

كما أدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين جورجيا وتركيا.

 

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محمد الليثي
بقلم محمد الليثي

صحفي وباحث متخصص في الشؤون الإسرائيلية ومترجم لغة عبرية - حاصل على ليسانس آداب قسم اللغات الشرقية بجامعة القاهرة عام 2011