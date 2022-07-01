صخور عملاقة تهوي على طابور من الشاحنات بتركيا (فيديو)

تسبب انزلاق تربة ناتج عن الأمطار في تركيا في سقوط ضخور عملاقة على شاحنات متوقفة بسبب مشكلات مرورية في منطقة «أرتوين» الواقعة شمال شرق تركيا.

4 شاحنات

ووفقًا لما نشرته وسائل الإعلام في تركيا، تسبب الانزلاق في طمر أربع شاحنات ما تسبب في مصرع شخصًا وإصابة اثنين على الأقل.

إغلاق جزئي

كما أدى الانزلاق إلى إغلاق جزئي للطريق الدولي الذي يربط بين جورجيا وتركيا.