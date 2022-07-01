«ماركا»: صلاح خلف بنزيما وكورتوا وفينيسيوس بقائمة أفضل لاعب في العالم

أجرت صحيفة «ماركا» الإسبانية استفتاء لأفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، قبل أسابيع من انطلاق الموسم الكروي الجديد في دوريات أوروبا الكبرى، وتواجد المصري محمد صلاح، قائد المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي، في المركز الرابع بالقائمة.

محمد صلاح في المركز الرابع

واحتل محمد صلاح المركز الرابع في قائمة أفضل لاعب في العالم خلال الموسم الماضي، خلف الثلاثي، كريم بنزيما، مهاجم نادي ريال مدريد الإسباني، الذي تصدر القائمة كأفضل لاعب في العالم، حاليا، والبلجيكي تيبو كورتوا والبرازيلي فينيسيوس جونيور، ثنائي الفريق الملكي أيضا.

محمد صلاح خلف ثلاثي ريال مدريد

ورغم تراجع محمد صلاح خلف ثلاثي ريال مدريد، بنزيما وكورتوا وجونيور، فإن الفرعون تفوق على كل منافسيه في الدوري الإنجليزي الممتاز، ومن بينهم السنغالي ساديو ماني، زميله السابق في الريدز والذي رحل مؤخرا عن قلعة آنفيلد لنادي بايرن ميونيخ الألماني.

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