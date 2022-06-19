أحمد الفيشاوي يستعرض مهاراته في لعب الكرة: «ناقصني أشوف محمد صلاح».. صور

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة صور له خلال تدريباته داخل إحدى الصالات الرياضية، وهو يلعب بإحدى الكرات الكبيرة، وتحريكها باحترافية شديدة، وذلك عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

أحمد الفيشاوي داخل صالة الجيم: مهارة ولياقة

ظهر أحمد الفيشاوي، في الصور التي نشرها لنفسه داخل الجيم، عبر حسابه بـ«إنستجرام»، باحترافية ولياقة شديدة، مبديًا إعجابه بمهاراته في لعب الكرة، وينقصه فقط مقابلة اللاعب الدولي محمد صلاح، كابتن منتخب مصر ولاعب نادي ليفربول، معلقًا عليها بقوله: «ناقصنى بس أشوف صلاح».

يصور فيلم الدعوة عامة

ويصور أحمد الفيشاوي حاليًا، المشاهد المتبقية من الفيلم الجديد، الذي يحمل اسم الدعوة عامة، ويشاركه البطولة أسماء أبو اليزيد ومحمد عبد الرحمن توتا، تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب.

كما يستعد لعرض فيلمه الجديد راسيل، مع بداية شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع عيد الأضحى المبارك، ويشاركه البطولة منة عرفة، وعدد من الوجوه الجديدة، وتدور أحداثه في إطار من الأكشن والإثارة والتشويق.