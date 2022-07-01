خبير اقتصادي: التنمية في مصر كانت مستحيلة قبل ثورة 30 يونيو.. «فيديو»

قال الدكتور وليد جاب الله خبير اقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع، إنّ التنمية في مصر قبل ثورة 30 يونيو كانت مستحيلة، فمنذ يناير 2011 توقف الاقتصاد المصري توقفا كبيرا، موضحًا: «استهلكنا الاحتياطي، وحصلنا على دعم من الدول الأجنبية، لكن لم نسدد مستحقات شركات البترول، وتحولنا من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة للغاز».

المواطن لم يكن واثقا من وجود أفق للدولة قبل 30 يونيو

وأضاف جاب الله، في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وجومانا ماهر: «استحالة صناعة التنمية جاءت من عدم ثقة المواطن في أن يكون هناك أفق للدولة، والناس كانت تسأل هي مصر رايحة فين؟ وبالتالي فإن المستثمر كان يسأل نفسه السؤال ذاته، وهو ما أثر على الاقتصاد في الداخل والمستثمر الأجنبي».

سبب استحالة صناعة التنمية في مصر قبل 30 يونيو

وتابع، أن أجواء ما قبل ثورة 30 يونيو لم تكن صالحة لصناعة التنمية: «مهما عملت أو طبقت من أساليب، كان هناك استحالة لاستمرار هذا الوضع، فكانت ثورة 30 يونيو التي أعادت اكتشاف القوة الكامنة في الاقتصاد المصري الكبير»، مشددًا على أن الشعب المصري شعب عامل ومنتج ويقدس العمل ويعمل بشقاه وعرقه، وبالتالي كان في حاجة إلى أفق، وهو الدولة الوطنية، ومن ثم فإن دولة 30 يونيو أسست مصر الوطنية التي تحتوي الجميع وتتيح تكافؤ الفرص وتراعي العدالة الاجتماعية وتحافظ على الاستقرار والأمن هي التي أسست للمستقبل.