نشاط مكثف لوزير التنمية المحلية في ختام مشاركته بالمنتدى الحضري العالمي

التقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، وزير الإسكان والتنمية العمرانية بجمهورية غانا على هامش فعاليات المنتدى الحضري العالمي «WUF11» في دورته الحادية عشر، والذي يعقد في مدينة «كاتوفيتشي» بدولة بولندا، تحت عنوان «تحويل مدننا من أجل مستقبل حضري أفضل».

وأكد شعراوي، على العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وغانا، والمكانة الخاصة التي تتمتع بها غانا لدى الشعب المصري، كما أشار إلى توجيهات القيادة السياسية بالتعاون والتنسيق مع الأشقاء الأفارقة في كل المحافل الإقليمية والدولية؛ بما يحقق صالح شعوب القارة واستغلال الطاقات والموارد في إفريقيا.

غانا: نتطلع للاستفادة من تجربة مصر في الإسكان الاجتماعي

من جانبه أعرب وزير الإسكان الغاني، عن تطلع بلاده للتعرف والاستفادة من التجربة المصرية الرائدة في مجال الإسكان الاجتماعي والتنمية الحضرية والعمرانية التي شهدتها خلال الـ8 سنوات الماضية.

وأشار الوزير الغاني، إلى تقديره للإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في مجال البنية التحتية لصالح محدوي الدخل والطبقات المتوسطة.

وزير التنمية المحلية يستعرض ملامح «حياة كريمة»

كما عرض وزير التنمية المحلية، ملامح المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التي تنفذها الدولة المصرية برعاية ودعم القيادة السياسية ومتابعة رئيس مجلس الوزراء، وتتشارك في تنفيذها كل الوزارات والهيئات ومنظمات المجتمع المدني ومؤسسات القطاع الخاص لتحسين حياة الملايين من المواطنين، لافتا إلى أنها تُعد المشروع التنموي الأكبر في تاريخ مصر والذي سيستفيد منه نحو 60 مليون مواطن مصري في قرى الريف والتي حظت مؤخرا بإشادة كبيرة من الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية.

فيما أعرب وزير الإسكان الغاني، عن تطلعه لاستقبال وفد مصري في هذا المجال للاستفادة في عملية التطوير المؤسسي التي يشهدها هذا القطاع.

العلاقات المصرية البولندية

كما التقى شعراوي، مع وزيرة الدولة للتنمية المحلية والبنية الأساسية البولندية، وذلك بحضور السفير المصري في بولندا، حاتم تاج الدىن، مؤكدا أن العلاقات المصرية البولندية تشهد خلال الفترة الحالية طفرة كبيرة خاصة بعد الزيارة المهمة التي قام بها رئيس جمهورية بولندا، أندجيه دودا، ومباحثاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وتطرق وزير التنمية المحلية، إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر وبولندا والممتدة عبر سنوات طويلة، لافتاً إلى فرص وآفاق التعاون بين البلدىن خلال الفترة المقبلة.

مذكرة تفاهم بين مصر وغانا في مجالات التدريب وتبادل الخبرات

وقدم «شعراوي»، التهنئة للوزيرة البولندية، على نجاح بلادها في استضافة وتنظيم فعاليات الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي، وتقديم كل الدعم والمساندة للوفود المشاركة في الفعاليات.

وأعرب وزير التنمية المحلية، عن ترحيبه بالبدء في التنسيق بين الوزارتين خلال الفترة القادمة في مجالات التدريب والتعاون في مجال التنمية المحلية مع دراسة التوقيع على مذكرة تفاهم بين الجانبين في تلك المجالات، موجها الدعوة إلى نظيرته البولندية لزيارة القاهرة لتبادل الخبرات التي تم اكتسابها في الدورة الحادية عشر للمنتدى الحضري العالمي.

استضافة مصر المنتدى الحضري القادم بالقاهرة

كما قدم اللواء محمود شعراوي، الشكر للوزيرة البولندية على الدعم الذي قدمته فيما يخص توقيع اتفاق الاستضافة للمنتدى الحضري العالمي القادم بالقاهرة خلال الاحتفالية الختامية للمنتدى، معرباً عن تطلع مصر لمساهمة بولندية جادة لدعم استضافة مصر المنتدى الحضري القادم بالقاهرة 2024.

ومن جانبها أعربت وزيرة الدولة للتنمية المحلية والبنية الأساسية البولندية، عن ثقتها في تنظيم مصر للدورة القادمة بأفضل صورة، كما رحبت بدعوة «شعراوي»، لزيارة القاهرة لتقديم كل الخبرات التي استفادتها بولندا خلال تنظيم الدورة الحادية عشر.

ورحبت الوزيرة البولندية، بتقديم كل الدعم والمساندة لوزارة التنمية المحلية والعاملين بالمحافظات المصرية في مجالات الإدارة المحلية.

شعراوي يبحث التعاون بين مصر والكاميرون في صناعة الأثاث

ومن ناحية أخرى التقى وزير التنمية المحلية، مع وزيرة التنمية المحلية الكاميرونية حيث استعراضا آخر التطورات الخاصة باستكمال التنسيق للتعاون المشترك بين الجانبين في مجال صناعة الأثاث واستيراد الأخشاب واستغلال الميزات التنافسية لكلا البلدىن فى هذا المجال.

وأشار «شعراوي»، إلى أهمية التعاون في هذا المجال خاصة في ظل التداعيات الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم حالياً والعمل على فتح آفاق واعدة لتعاون اقتصادى واستثماري شامل بين البلدىن، مؤكدا على ريادة مصر في مجال صناعة الأثاث إقليمياً وعالمياً، كما تحتل الكاميرون ترتيب متميز على مستوى الدول المصدرة لمختلف أنواع الأخشاب بالعالم، خاصة في ظل الاجتماعات التي عقدت على مدار الشهور الماضية بين الوزارة والوفود الكاميرونية والزيارات المتبادلة بين الجانبين.

ومن جانبها أعربت الوزيرة الكاميرونية، عن تطلع بلادها للاستفادة من تجربة مصر التنموية والعمرانية، كما أشارت إلى تقديم الحكومة الكاميرونية لكافة التسهيلات والتيسيرات التي تساهم في الدفع بالاستثمارات بين البلدىن والتعاون بين القطاع الخاص والحكومي في مجال صناعة الأخشاب.

كما التقى وزير التنمية المحلية، مع جان بيير إمباسي، سكرتير عام منظمة المدن والحكومات المحلية الأفريقية، بحضور السفير حاتم تاج الدىن، سفير مصر والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية، والسفير محمد حجازي، مستشار الوزير للتعاون الدولي، وشهد الاجتماع متابعة الترتيبات الجارية لاستضافة مصر للقمة القادمة «Africites2025» بصفها من أهم الأحداث على الساحة الأفريقية خاصة بعد الاجتماع المشترك الذي عقده الوزير والسكرتير العام على هامش فعاليات الدورة التاسعة لقمة المدن والحكومات بمدينة كيسومو الكينية.

وأكد وزير التنمية المحلية، على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء للاستعدادات الجارية في هذا الشأن، لافتاً إلى تقديم الحكومة لكل الدعم والمساندة لنجاح تلك القمة والتزام مصر الكامل بكل ما يحقق رفعة شأن القارة الأفريقية وسعي لوضع كل خبراتها في خدمة الأشقاء في قارتنا.

دور مصر

وأعرب جان بيير إمباسى عن ثقته الكاملة في نجاح مصر في تنظيم القمة القادمة Africites2025 في ظل الدور المصرى الحيوي والهام على مستوي القارة الأفريقية ، مشيراً إلى أهمية دور مصر في دعم جهود التنمية بالقارة الأفريقية خاصة في مجالات التنمية المحلية والحضرية والتباحث لمواجهة التغيرات المناخية ، لافتاً إلى تطلعه لتحديد وزارة التنمية المحلية لموعد استضافتها لاجتماع وزراء التنمية المحلية الأفارقة لبحث مختلف الموضوعات والقضايا التي تهم المدن المحلية الأفريقية .