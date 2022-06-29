رئيس جامعة إسلسكا: برامج دراسية جديدة تخدم أهداف التنمية

أكدت الدكتورة نادية العارف رئيس جامعة إسلسكا الدولية، إن الهدف من ملتقيات التعليم التي يجري تنفيذها وعقدها دوريًا هو عرض كافة الاتجاهات في مجال التعليم التنفيذي لما لها دورا حيويًا ومهمًا في تطوير المؤسسات المعاصرة والعاملين بها بمختلف المجالات .

برامج دراسية في تخصصات جديدة

وأكدت الدكتورة نادية العارف خلال إلقا كلمتها بملتقي التعليم التنفيذي الأول الذي نظمته الجامعة اليوم بحضور نخبة من المدراء والمتخصصين في مختلف مجالات الموارد البشرية من العديد من القطاعات، على الدور الريادي الذي تقوم به الجامعة علي كافة الأصعدة محلياً ودولياً من خلال تقديم برامج البكالوريوس في التخصصات الجديدة التي تهدف لخدمة برامج الدولة المصرية و تطللعاتها وأهداف التنمية المستدامة .

أهداف التنمية المستدامة

و أوضحت العارف أبرز البرامج العلمية التي يتم العمل علبها تتمثل في إدارة الرياضة والعلامات التجارية وكذلك برامج ذكاء الأعمال؛ من خلال برنامج ماجستير إدارة الأعمال ودكتوراه إدارة الأعمال، مؤكدة أن الجامعة ركزت خلال الفترة الماضية علي برامج مهنية في التكنولوجيا المالية والتحول الرقمي وإدارة الرعاية الصحية.

وسلط الملتقى الذي عقد اليوم بمشاركة العديد من الخبراء في مجال التعليم العالي بالجامعة و العديد من الجامعات و المؤسسات الحكومية و الخاصة، الضوء علي العديد من الدورات التدريبية المستحدثة في مجال التحول الرقمي وكذلك برامج تنمية رأس المال البشري والتي تعتمد في الأساس بدرجة كبيرة علي تحقيق التكامل والتطابق بين جميع متطلبات المؤسسات والتطورات التي يشهدها العالم في مجال تنمية رأس المال البشري وأرساء نظام إلدارة المواهب والكفاءات.