دعاء الرزق في العشر الأوائل من ذي الحجة.. 5 أدعية احرص على ترديدها

يبحث كثير من مستخدمي التواصل الاجتماعي عن دعاء الرزق خاصة في هذه الأيام المباركة، حيث تفتح أبواب السماء ويستجاب فيها الدعاء، ولهذا يقوم الكثير من المسلمين بترديد أدعية ليزيد الله من رزقهم وتتنوع هذه الأدعية.

دعاء الرزق

يعد دعاء الرزق من أبرز ما يحرص عليه المسلمين خلال الأيام تلك الأيام الكريمة، وهناك العديد من الأدعية الجالبة للرزق، وأولها الدعاء الوارد، عن أنس بن مالك في صحيح البخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الهَمِّ والحَزَنِ، والعَجْزِ والكَسَلِ، والجُبْنِ والبُخْلِ، وضَلَعِ الدَّيْنِ، وغَلَبَةِ الرِّجالِ».

دعاء الرزق الذي لا يرد

ويحرص العديد من العباد على ترديد دعاء الرزق الذي لا يرد، وهنا العديد التي يمكن ترديدها لجلب الرزق، ويبحث الكثير عن مثل هذه الأدعية للتقرب إلى الله عز وجل منها:

- «اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه».

- « اللَّهمَّ إني أعوذُ بك من الفقرِ ، وأعوذُ بك من القِلَّةِ والذِّلَّةِ ، وأعوذُ بك أن أَظْلِمَ أو أُظْلَمَ».

- «اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك. يا الله، يارب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقاً واسعاً حلالاً طيباً، برحمتك يا أرحم الراحمين».

دعاء الرزق المختصر

وعادة ما يحاول البعض ترديد دعاء الرزق المختصر، لأن البعض تواجهه صعوبة أحيانا في ترديد الأدعية الطويلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الفجر دعاءً للرزق مختصرا، وهو:«اللهمَّ إني أسألُك رزقًا طيبًا وعلمًا نافعًا وعملًا متقبلًا».

آيات قرانية عن الرزق

وهناك أيضا آيات قرانية عن الرزق وردت في القرآن الكريم وهي:

- قوله تعالى: (إِنَّ اللَّـهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ).

- وقوله تعالى: (لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّـهِ وَرِضْوَانًا وَيَنصُرُونَ اللَّـهَ وَرَسُولَهُ أُولَـئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ).