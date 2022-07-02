سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك المصرية

يعتبر سعر الدينار الكويتي الأعلى سعرًا مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة الحكومية والخاصة، وذلك وفق آليات السوق بخصوص العرض والطلب في كل المؤسسات المصرفية.

وحسب آخر تعاملات وردت على سعر الدينار الكويتي قبل اليوم السبت 2-7-2022 في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، يستعرض موقع «الوطن» خلال التقرير التالي، سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنوك المختلفة.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في بنك مصر

بلغ سعر الدينار الكويتي في بنك مصر نحو 58.82 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه لعمليات البيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك ، وبحسب آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي 61.31 جنيه للبيع مقابل 58.82 جنيه للشراء، وفق الموقع الرسمي للبنك الأهلي.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

ووصل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم، نحو 57.39 جنيه للشراء مقابل 61.40 جنيه للبيع، وفقًا لما نشره موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

أما سعر الدينار الكويتي اليوم، فقد سجل 59.49 جنيه للشراء، مقابل 61.33 جنيه للبيع، داخل معاملات البيع والشراء فى مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق موقع البنك الرسمي.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

بلغ سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي 59.07 جنيه للشراء مقابل 61.31 جنيه للبيع.

سعر الدينار في بنك الكويت الوطني

وسجل آخر سعر للدينار في بنك الكويت الوطني 57.59 جنيه للشراء مقابل 61.55 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

أما عن سعر الريال السعودي فشهد اليوم السبت 2 -7-2022 استقرارًا في عدد من البنوك، وجاء سعره في بنك مصر 4.99 جنيه للشراء مقابل 5.00 جنيه للبيع، وبلغ سعر الريال السعودي فى بنك قناة السويس 4.97 جنيه للشراء مقابل 5.01 جنيه للبيع.