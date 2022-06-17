تعرف على موعد صلاة عيد الأضحي 2022 في مصر وكيفية أدائها بالمنزل

كثرت خلال الدقائق القليلة الماضية، عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» حول موعد صلاة عيد الأضحي 2022 في مصر، إذ يحرص الكثير على معرفة الموعد المحدد للمشاركة في الصلاة التي يلتقي فيها الجميع احتفالا بالعيد.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، توضح في التقرير التالي موعد صلاة عيد الأضحي 2022 في مصر:

موعد صلاة عيد الأضحي 2022 في مصر

وجرت العادة أنه يتم موعد صلاة عيد الأضحي 2022 في مصر من قبل دار الإفتاء، إلا أنها حتى اليوم لم تعلن بعد عن الموعدد المحدد لصلاة العيد الذي يوافق السبت 10 ذي الحجة الموافق 9 يوليو، ولكن صلاة العيد العام الماضي في محافظة القاهرة كانت في تمام الساعة 05:38 صباحًا.

كيفية أداء صلاة عيد الأضحى

ومن جهتها، أوضحت دار الإفتاء كيفية أداء صلاة عيد الأضحى، إذ أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، عبر الموقع الرسمي للدار أن صلاة العيد سُنَّة مُؤكَّدة، ويستحب أن تكون في جماعةٍ مع الإمام سواء في المسجد أو الخلاء أو المنزل، فيُصَلِّي المسلم ركعتين بسبع تكبيرات بعد الإحرام في الأولى قبل القراءة، وخمس تكبيرات في الثانية قبل القراءة، ثم يجلس للتشهد ويُسَلِّم، ولا تُسَنُّ في هذه الحالة الخُطْبَة بعد أداء الصلاة.