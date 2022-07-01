«الوزراء» يرد على شائعة فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني، ما دعا المركز الإعلامي لمجلس الوزراء إلى التواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدةً عدم صحة ما يتردد بشأن فشل المشروع القومي لإحياء البتلو في زيادة الإنتاج الحيواني.

«إحياء البتلو» أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني

وشددت على أن المشروع القومي لإحياء البتلو يُعد أحد مشروعات الدولة العملاقة للإنتاج الحيواني، والذي نجح في زيادة رؤوس الماشية والألبان بالأسواق، إلى جانب المساهمة في تخفيض معدلات الاستيراد، موضحةً أن إجمالي عدد المستفيدين من المشروع منذ بدايته عام 2017 وحتى الآن، بلغ 41 ألف مستفيد من صغار المربين بمختلف المحافظات، تم تمويلهم لتربية وتسمين 461 ألف رأس من الماشية بتكلفة 7 مليارات جنيه.

قروض مُيسرة لصغار المربين

ووفقًا لوزارة الزراعة، يُعد المشروع القومي لإحياء البتلو أحد أهم مشروعات الإنتاج الحيواني، حيث يُسهم المشروع في تقديم قروض مُيسرة لصغار المربين لشراء عدد من رؤوس الماشية والاستفادة منها، لتحقيق عدة منافع للمربي وللسوق المحلية الذي سيتوافر فيه إنتاج المشروع من اللحوم الحمراء، وبالتالي يعود بالنفع على المواطن الذي ستُطرح له اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.

وأضافت الوزارة أن المشروع نجح في المحافظة على الثروة الحيوانية من الهدر، نتيجة قرار منع ذبح أي رأس ماشية يقل وزنها عن 400 كيلوجرام، بما يُسهم في إنتاج من 4 إلى 5 أضعاف مقارنةً بعدد الرؤوس خارج المشروع.

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