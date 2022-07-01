هدى المفتي تكشف تفاصيل مشاركتها في العيد بـ3 أفلام.. أبرزها «كيرة والجن»

تشارك الفنانة هدى المفتي في موسم أفلام عيد الأضحى بـ3 أفلام دفعة واحدة وهي «عمهم» مع الفنان محمد إمام، «كيرة والجن» مع الثنائي كريم عبدالعزيز وأحمد عز، وفيلم «بحبك» مع الفنان تامر حسني.

وقالت الفنانة هدى المفتي، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنها لم تكن تعلم بأن الثلاثة أعمال سيتم طرحها دفعة واحدة في توقيت واحد ولكنها تعتبر نفسها محظوظة بهذا الأمر.

هدى المفتي: 3 أعمال دفعة واحدة

وأكدت الفنانه هدى المفتي أن الثلاث شخصيات التي ستقدمها في الثلاث أعمال السينمائية مختلفة عن بعضها البعض تمامًا، حيث إن كل عمل منها يناقش موضوع و«لاين» مختلف متنوع ما بين الأكشن والكوميدي والتاريخي.

وأضافت المفتي أنها تتمنى أن تنال أعمالها الفنية إعجاب جمهورها وأن تحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، خاصة أن الثلاثة أفلام مميزة للغاية وكل عمل فيها يناقش موضوعًا مختلفًا عن الآخر.

تفاصيل فيلم «كيرة والجن»

وفيلم «كيرة والجن»، تشارك في بطولته هدى المفتي، بجانب أحمد عز وكريم عبدالعزيز، وهند صبري، وسيد رجب، وسلوى عثمان، علي قاسم، تامر نبيل وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد مراد ومأخوذ عن روايته 1919 وإخراج مروان حامد.

كما أنها تشارك في فيلم «عمهم»، بجانب محمد أمام، باسم سمرة، محمد سلام، سيد رجب، آيتن عامر، محمد لطفي، محمد ثروت وأحمد خالد صالح وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنياوي.