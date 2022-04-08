هدى المفتي بعد قفزها من الطائرة: المنظر فوق ملهم وفكرت في ربنا

قالت الفنانة هدى المفتي، إنها لا تخشى من الحيوانات، ولكن لا تحب تربية الحيوانات داخل منزلها؛ لأنها تشعر بأنها لن تكون مسؤولة تجاه هذا الكائن 100%، بسبب ظروف عملها إذ تكون خارج المنزل طوال الوقت.

عشت قصة حب واحدة

وأضافت هدى المفتي، خلال استضافتها ببرنامج «نجوم السماء»، المذاع على شاشة القناة الأولى، أنها عاشت قصة حب واحدة فقط في حياتها: «أنا كل مرة بحس إني بحب بطريقة مختلفة بس حبيت مرة واحدة بس بالطريقة الصحية الناضجة».

وأشارت إلى أنها لا ترد على الإشاعات التي تخرج ضدها، «بسيب اللي يقول يقول، لو أنا نفيت هتكدب إني نفيت، في جميع الحالات أي حاجة بتطلع على السوشيال ميديا بتاخد وقتها في التحفيل عشان كدة بسكت».

مغامرات هدى المفتي مع شقيقتها

وعن مغامراتها مع شقيقتها، قالت هدى المفتي، إنها تشارك شقيقتها المغامرات طوال الوقت، «مرة قررنا نقلب عربية بابايا ونسوقها، وأنا مش بعرف أسوق وهي كانت صغيرة، ونجحنا إننا ناخد المفاتيح»، لافتة إلى أن لديها فوبيا من الثعابين والأماكن المرتفعة.

رد فعلها بعد القفز من السماء

وقالت هدى المفتي عقب قفزها من ارتفاع 14 ألف قدم، إنها ترغب في البكاء: «المنظر كان ملهم أوي وفكرت في ربنا، إنه مرتب كل حاجة والحاجات شكلها منظم، وشوفت أد إيه احنا صغيرين وأنا بنط من الطيارة كنت خايفة أوي».

ولفتت إلى أنها ستختار كريم عبدالعزيز وآسر ياسين، إذا عرض عليها الاشتراك في فيلم «عروسة النيل»، موضحة أنها تحب اللونين الأزرق والأخضر: «لما بشوف النيل والخضرة بحس براحة»، كما أنها تكون سعيدة إذا أهداها أحد شموعا أو زرعة.