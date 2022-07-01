حنان ترك تدعو جمهورها لتوزيع المياه المثلجة على العمال: حاجة بسيطة بس خير كتير

هنأت الفنانة حنان ترك جمهورها باقتراب عيد الأضحى المبارك 2022، كما ناشدتهم بضرورة توزيع المياه الباردة على العمال في الشارع، لتخفيف ارتفاع درجات الحرارة عليهم.

حنان ترك تهنئ جمهورها بالعيد

وكتبت حنان ترك عبر حسابها بموقع الصور الفيديوهات الشهير «إنستجرام» وعبر خاصية «الاستوري»: «كل سنة وانتم طيبين بمناسبة الأيام الجميلة دي، حبيت أحكيلكم عن واحدة صاحبتي كانت بتسقع البطيخ وتغلفه وتوزعه على العمل في الأوقات الحر».

وتابعت: «إحنا كمان ممكن نعمل حاجة بسيطة هتفيد الناس اللي شغلها في الشمس، وهي إننا نجيبب عبوات الميّه المعدنية الصغيرة ونملاها ميّه ونسقعها ونوزعها عليهم.. حاجة بسيطة بس خير كبير».

حنان ترك تطل على جمهورها بعد غياب

وكانت «ترك» ظهرت لجمهورها بعد غياب طويل من خلال بث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك» في بداية شهر يونيو الماضي للتحذير من بعض الصفحات المزيفة التي تحمل اسمها، كما أشارت: «هتواصل مع جمهوري من خلال صفحتي، بدل ما الجمهور يصدق أكاذيب عني في حتت تانية، وللأسف أنا وقتي ضيق، عشان أنا في غربة، وولادي مسؤولين مني، لكن هلاقي وقت هكون معاكم».

وذكرت حنان ترك أنها ستكون حريصة على التواصل مع جمهورها من خلال حسابها على «فيسبوك» ولكنها ما زالت في البداية، متابعة أنها مشغولة خلال الفترة حالية لأنها في غربة وبسبب أولادها.

وقالت: «ممكن أطلع لايف معاكم كل شوية وأجاوب على أسئلتكم، وممكن أقول لكم حكايات عني وعن أولادي، بس عاوزاكم تساعدوني، على أي حد يتكلم باسمي، تبقوا واقفين له، أنتم عارفين كويس ممكن حنان تقول إيه وماتقولش إيه».