أسرة «نيرة» تتلقى عرضا بـ5 ملايين جنيه للعفو عن المتهم.. «دم بنتي لا يقدر بثمن»

تفاجئت أسرة الطالبة نيرة أشرف عبد القادر، طالبة جامعة المنصورة، التي لقيت مصرعها منذ عشرة أيام على يد زميل لها طالب بالفرقة الثالثة بشعبة العبري بقسم اللغات الشرقية في كلية الآداب جامعة المنصورة، حيث سدد لها 19 طعنة نافذة بمختلف أجزاء الجسد، بتلقي عروضا مالية للعفو عن قاتل ابنتهم.

رسائل إلكترونية وعروض مالية

وقالت الأسرة، إنها تلقت رسائل إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» من عدة حسابات مجهلة، تعرض دفع خمسة ملايين جنيه دية لـ«نيرة» أو كما وصفتها الرسائل بـ«فك رقبة» للمتهم محمد عادل، والذي تم إحالة أوراقه إلى فضيلة مفتي الديار المصرية لإبدأ الرأي الشرعي في إعدامه منذ ثلاثة أيام.

وورد بالرسائل الإلكترونية المرسلة إلى والدة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، نصا أن ذلك العرض المالي دية لـ«نيرة»، وأنها فك رقبة للمتهم قائلين «القصاص شيء متعارف عليه ومن الإسلام ومستخدم بأماكن كثيرة وأن له ثواب عظيم تحرير رقبة من الإعدام، ويمكن رفع المبلغ إلى ستة أو سبعة ملايين جنيه».

واستقبلت والدة نيرة تلك الرسائل، وعند عدم استجابتها، جرى إرسال الرسائل إلى نجل خالتها، مع إضافة عبارة أن «الموافقة على قبول الدية عمل ثواب وله أجر عند ربنا ولن تستفيدوا شيئا من إعدام المتهم محمد عادل وأن القصاص معروف وعليهم التفكير به».

وقد رفضت والدة طالبة جامعة المنصورة، العرض المالي قائلة «دم بنتي لا يقدر بكنوز الدنيا، ولن أقبل بنيرة أي تعويض».

والد نيرة ينفي طاب مليون جنيه تعويض

وسيطرت حالة من الغضب والاستياء على أسرة نيرة أشرف، عقب تلقي هذه الرسائل، فيما نفى والد طالبة المنصورة ما أثير حول طلب الأسرة مليون جنيه كتعويض من المتهم محمد عادل عما بدر من أقوال منه حول سمعة «نيرة»، كما رفض الأب الحصول على أي أموال سواء تعويض أو قصاص أو فك رقبة، قائلا «لن أقبل بأي تعويض بنيرة، فقط اطلب لها الدعاء».

يذكر أن أسرة نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، ستتلقى العزاء في «نيرة» يوم الأربعاء القادم.