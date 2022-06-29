والد نيرة أشرف: «بعد الحكم أمها نامت بدون منوم لأول مرة من وقت الحادثة»

قال أشرف غريب، والد الطالبة نيرة أشرف ضحية جامعة المنصورة، إنه يثق بشكل كبير في القضاء المصري العادل الذي جلب حق ابنته من القاتل، وأصدر الحكم في وقت سريع لا مثيل له.

والد نيرة: العدالة الناجزة تحققت في 8 أيام فقط

وأوضح أشرف غريب في تصريحات تليفزيونية، أن العدالة الناجزة تحققت في 8 أيام فقط، لافتا إلى أنه طالب الدولة منذ الواقعة بسرعة رد حق ابنته، متابعا: «البلد فيها قضاء عادل يحمي الناس ويحقق العدل ويحاسب كل ظالم وقاتل، وعندنا قانون يحفظ لكل واحد حقه مهما كان».

والد نيرة: الحكم أثلج صدورنا جميعا

وتابع: «ربنا جاب حق بنتي ونصفنا ومن أول دقيقة بعد وفاتها قلت إنا لله وإنا إليه راجعون»، موضحا: «الأسرة في حالة من الحزن والانهيار لكن الحكم في القضية وإحالة أوراق القاتل للمفتي أثلج صدورنا جميعا، وزوجتي نامت لأول مرة بدون منوم من يوم الحادثة».

موعد العزاء في نيرة أشرف

وكان والد الطالبة نيرة أشرف، طالبة المنصورة التي قُتلت على يد زميلها أمام سور كلية الآداب جامعة المنصورة، قد أعلن موعد ومكان تلقي العزاء في ابنته، إذ ذكر أن إقامة العزاء يكون يوم الخميس 7 يوليو في قاعة مسجد الشامي بمحافظة الغربية، بعد جلسه النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، المتهم بقتل ابنته، وذلك في تصريحات خاصة لـ«الوطن» خلال بث مباشر.