سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 2-7-2022 في محلات الصاغة

تراجع سعر المعدن الأصفر خلال الأسبوع الماضي يدفع الكثير من المواطنين للبحث عن متابعة سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت مع بداية الأسبوع الجاري وذلك قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، إذ يقبل البعض على شراء المشغولات الذهبية لحفلات الخطوبة والزواج.

واليوم السبت الموافق 2 يوليو، تستعرض «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بينها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 18

في بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة مالية تتراوح بين 847 و850 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 988 جنيهًا للبيع، و992 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم السبت نحو 1129 جنيهًا للبيع، و1134 جنيهًا للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وجاءت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 الذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، ليسجل اليوم نحو 7,904 جنيه للبيع، و7,936 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

واليوم السبت الموافق 2 يوليو 2022 سجل سعر كيلو الذهب نحو 1,129,143 جنيه للبيع و1,133,714 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وبالعملة الأمريكية مقابل المصرية جاء سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة العالمية، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 في أسواق المال اليوم نحو 959.86 جنيه، أي ما يعادل 51.04 دولار.

وعن سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ اليوم نحو 1,097 جنيه، بما يعادل 58.33 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 822.73 جنيه، بما يعادل 43.75 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7679 جنيه، بما يعادل 408.31 دولار.