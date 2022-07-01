سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 1-7-2022 في محلات الصاغة

يبحث الكثيرون عن أسعار الذهب وتحديدًا سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر شعبية، في بداية التعاملات الصباحية، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، إذ تكثر الأفراح والمناسبات بين المواطنين، احتفالا بتلك المناسبة.

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب في محلات الصاغة المصرية، بينها سعر جرام الذهب عيار 21، وباقي الأعيرة والجنيه الذهب اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو، ضمن الخدمات الإخبارية التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، وجاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية تعاملات اليوم الجمعة نحو 1131 جنيهًا للبيع، و1138 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى نحو 986 جنيها للبيع، و990 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

وجاء سعر جرام الذهب عيار 18 في بداية التعاملات الصباحية اليوم الجمعة بقيمة مالية تتراوح بين 845 و849 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

فيما بلغت قيمة الجنيه الذهب عيار 21 والذي يصل وزنه لنحو 8 جرامات، اليوم نحو 7,888 جنيه للبيع، و7,920 جنيه للشراء.

سعر كيلو الذهب

كما سجل سعر كيلو الذهب اليوم الجمعة الموافق 1 يوليو 2022 نحو 1,126,857 جنيه للبيع و1,131,429 جنيه للشراء.

الذهب اليوم في أسواق المال

وتباين سعر المعدن الأصفر في بداية التعاملات اليومية في مؤشر البورصة، ليسجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 950.70 جنيه، أي ما يعادل 50.60 دولار، وعن سعر جرام الذهب عيار 24 فبلغ اليوم نحو 1,086 جنيه، بما يعادل 57.83 دولار.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم لنحو 814.88 جنيه، بما يعادل 43.37 دولار، كما حقق سعر الجنيه الذهب نحو 7,606 جنيه، بما يعادل 404.82 دولار.