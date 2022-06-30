تقرير يكشف عن سبب خسائر تعاملات الذهب اليوم: روسيا السبب

اتجهت أسعار المعدن الأصفر إلى تحقيق خسائر أسبوعية وشهرية خلال تعاملات اليوم الخميس، بالرغم من قرارات مجموعة السبع G7 بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية عن حظر جديد ضد روسيا، يقتضي عدم استيراد أي معادن منها.

وأقرت المجموعة حظر استيراد الذهب الروسي، والتي تعد ثان أكبر مصدر للمعدن الأصفر عالميًا، وجاء هذا القرار ضمن عقوبات جديدة على روسيا للحد من تمويلها وقدراتها العسكرية داخل أوكرانيا.

روسيا تنتج 10% من الذهب المستخرج عالميا

وقال موقع investing إن هذه الأحداث أثرت على سعر الذهب لهذه التطورات، حيث تنتج روسيا نحو 10% من الذهب المستخرج على مستوى العالم كل عام، فقد زادت حيازاتها من الذهب لثلاثة أمثال منذ أن ضمت شبه جزيرة القرم في عام 2014.

وعقب قرارا المجموعة الـ7 اتجه الكثير من المستثمرين على شراء الذهب مما رفع سعره بعض الشيء، إلا أن تصريحات وزارة الخارجية الروسية جاءت لتطمئن الأسواق بعدم شح الذهب واتخاذها إجراءات مضادة للعقوبات الأخيرة على المعادن.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف أن روسيا سوف تقوم بتصدير الذهب إلى دول أخرى غير الذين فرضوا عليها عقوبات تصدير المعادن، وهو ما أدى إلى اتجاه الذهب إلى انخفاض كبير واضح مع ازدياد الضغوط عليه بفعل ارتفاعات التضخم، واتجاه غالبية البنوك المركزية حول العالم إلى رفع الفائدة والتشديد النقدي.

ماذا لو انحرف التضخم عن الاستقرار؟

وأفادت لوريتا ميستر عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، أمس الأربعاء، أنه إذا انحرفت توقعات التضخم عن الاستقرار، وإذا أصبحت مدفوعة بنسبة كبيرة من عدم اليقين، سوف تضطر البنوك المركزية الرئيسية بما فيها الفيدرالي الأمريكي إلى التدخل الحازم بأدوات السياسة النقدية لإعادة نسب التضخم إلى المستويات المستهدفة.

مما ينبئ بالمزيد من سياسات رفع الفائدة رغم مخاطر الركود التضخمي الذي يتوقعه الاقتصاديون، وينعكس هذا بشكل سلبي على أسعار الذهب التي تسير في اتجاه معاكس لارتفاع الفائدة الأمريكية وقيمة الدولار الأمريكي.