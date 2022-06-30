«الجرام كسب 200 جنيه».. رحلة الذهب خلال أول 6 أشهر من عام 2022

حققت أسعار الذهب مكاسب كبيرة خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري 2022، والمنتهية اليوم الخميس 30 يونيو، حيث نجح المعدن الأصفر في تحقيق مكاسب تجاوزت 200 جنيه للجرام الواحد، فيما تجاوزت مكاسب الجنيه الذهب 1500 جنيه، وحققت أوقية الذهب مكاسب تخطت 5400 جنيه.

جرام الذهب عيار 24

بلغت مكاسب جرام الذهب عيار 24 في مصر خلال الأشهر الأولى من العام الجاري نحو 212.49 جنيه بما يعادل 23.8%، حيث سجل الجرام اليوم الخميس 30 يونيو 2022 سعر 1138 جنيها مقارنة بـ918.51 جنيه لسعر الجرام في 31 ديسمبر 2021.

جرام الذهب عيار 21

فيما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا بالأسواق اليوم 996 جنيها، مقارنة بـ 803.71 جنيه سعر الجرام في 31 ديسمبر 2021، ليحقق مكاسب تقدر بنحو 192.29 جنيه أو 24% في فترة الستة أشهر الأولى من العام الجاري.

جرام الذهب عيار 18

وحقق جرام الذهب عيار 18 مكاسب تقدر بنحو 165.11 جنيه أو 23.9% بنهاية الستة أشهر الأولى من العام الجاري، وبلغ سعر الجرام اليوم الخميس 30 يونيو 2022 نحو 854 جنيه مقارنة بـ 688.89 جنيه سعر الجرام في 31 ديسمبر 2021.

أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب في مصر اليوم 30 يونيو 2022 نحو 34.030 ألف جنيه مقارنة بـ 28.566 جنيه في 31 ديسمبر 2021 بمكاسب 5.464 ألف جنيه أو 19.12%.

الجنيه الذهب

فيما سجّل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم 30 يونيو 2022 نحو 7.968 ألف جنيه مقارنة بـ 6.430 جنيه في 31 ديسمبر 2021 بمكاسب 1.538 ألف جنيه أو 23.9%.