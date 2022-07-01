ارتفاع الدولار يهبط بأسعار الذهب لأدنى مستوى في 7 أسابيع

تراجعت أسعار الذهب نحو 1800 دولار للأوقية، في تعاملات بداية اليوم الجمعة، منخفضا إلى أدنى مستوياته فيما يقرب من 7 أسابيع، مع استمرار الدولار في كبح الطلب على السبائك.

وأجبرت عمليات البيع الواسعة في الأصول الخطرة، المستثمرين على تصفية مراكز الذهب لتعويض الخسائر في الحيازات الأخرى.

الدولار يتقدم مع تشديد السياسة النقدية

ويسير الدولار على طريق تحقيق مكاسب ملحوظة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، حيث قاد بنك الاحتياطي الفيدرالي موجة عالمية من التشديد النقدي المكثف لمكافحة التضخم المتزايد.

وأشار صانعو السياسة في «الاحتياطي الفيدرالي» هذا الأسبوع، إلى التزام قوي بخفض التضخم حتى في ظل تزايد مخاطر الركود، ما يشير إلى زيادة أخرى في سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في يوليو الجاري.

الذهب يفقد بريقه

على الرغم من أن الذهب يعتبر على نطاق واسع، وسيلة تحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، إلا أن أسعار الفائدة المرتفعة ترفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

وقبل أيام، قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، إن الخطر بشأن إمكانية تسبب أسعار الفائدة في حدوث تباطؤ اقتصادي أمر قائم، لكنه اعتبر أن الخطر الأكبر هو استمرار التضخم بشكل يؤدي إلى المزيد من زيادة التوقعات بشأن الأسعار.

وفي 15 يونيو الماضي، أعلن البنك المركزي الأمريكي عن زيادة سعر الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يعد أكبر زيادة في سعر الفائدة منذ حوالي 30 عاما، في إطار سياسة البنك لوقف وتيرة التضخم المتزايدة، والذي بلغت معدلاته أعلى مستوى منذ نحو 40 عاما.

وأعلن البنك الأمريكي أن سعر الفائدة بلغ 1.75٪ بعد الزيادة الأخيرة، وقال البنك إنه يتوقع حدوث زيادة أخرى في الفائدة خلال يوليو الجاري.