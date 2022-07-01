أنغام وإليسا نجوم حفلات اليوم.. و«شاكوش» يغني لسيدات الساحل الشمالي

يشهد مساء اليوم الجمعة، الموافق 1 يوليو، عددًا كبيرًا من الحفلات الغنائية التي يُحييها عدد من نجوم الوطن العربي داخل مصر وخارجها وتشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا.

وجاء على رأس نجوم حفلات اليوم الفنانة أنغام التي تُحيي حفلًا غنائيًا كبيرًا على خشبة المسرح المكشوف بالمنارة بمنطقة التجمع الخامس وينطلق الحفل في تمام الساعة العاشرة مساءً.

وائل كفوري وإليسا في حفل غنائي واحد

كما سيشهد اليوم أيضًا حفلًا غنائيًا كبيرًا للفنانة إليسا والفنان وائل كفوري بمدينة الغردقة، ويشهد حضورًا جماهيريًا كبيرًا بعد نفاد التذاكر عقب طرحها بوقت قليل، وسيكون هناك أيضًا حفل غنائي لمطرب المهرجانات الشهير حسن شاكوش، وذلك بأحد الشواطئ الخاصة بالسيدات في الساحل الشمالي وسط حضور جماهيري كبير، فيما يُحيي عمر كمال حفلًا غنائيًا في دولة البحرين ويشارك معه فى الحفل عدد من الشباب.

يُذكر أن الفنانة إليسا طرحت مؤخرًا دويتو غنائيًا مع الفنان سعد لمجرد بعنوان «من أول دقيقة»، كلمات الشاعر أمير طعيمة وألحان رامي جمال وتوزيع أحمد إبراهيم، وحققت نجاحًا كبيرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 154 مليون مشاهدة.

أما الفنانة أنغام فطرحت مؤخرًا أغنية بعنوان «لوحة باهتة»، تعاونت فيها مع الشاعر نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور ووصلت نسبة مشاهدتها إلى 4 ملايين مشاهدة.