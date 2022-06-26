شروط وأسعار حفل أنغام المقبل.. يصل إلى 1850 جنيها

تستعد الفنانة أنغام، لإحياء حفلا غنائيا في مركز المنارة للمؤتمرات بالقاهرة الجديدة، وذلك الجمعة الموافق 1 يوليو.

شروط حضور حفلة أنغام

وضعت الجهة المسئولة عن الحفل بعض الشروط للحضور، التي جاءت كالتالي:

تفتح أبواب الحفل الساعة السادسة مساءً، الدخول بالملابس الرسمية، تذكرة كاملة لمن هم فوق 12 سنة، وغير مسموح بدخول أطفال أقل من 12 سنة، ممنوع دخول جميع أنواع الكاميرات، ممنوع دخول جميع أنواع المأكولات والمشروبات.

أسعار حفلة أنغام

جاءت أسعار التذاكر لحفلة أنغام البلاتينيوم، سعرها «1850» جنيها، والذهبية وسعرها «1550» جنيها، والذهبية على الجانبين بـ«1250» جنيها، والفضية بـ«1250» جنيها، الفضية على الجانبين، وسعرها «850» جنيها، والبرونزية بـ«850» جنيها، والبرونزية على الأجناب بـ«750» جنيها.

الظهور الأول لأنغام بعد وعكتها الصحية

يعتبر هذا الحفل، الظهور الأول لأنغام، في مصر بعد وعكتها الصحية، بعد أن أحيت مساء الجمعة 24 يونيو الجاري، حفلا غنائيا في الكويت.

وظهرت أنغام خلال حفلها في الكويت، مستعينة برباط الكتف وظهرت بدونه على المسرح، لكنها حافظت على عدم تحريك يديها كثيرا.

أنغام تعلق علي تصريحات مبروك عطية

وعلقت «أنغام» مؤخرا على تصريحات الشيخ مبروك عطية، عن فتاة المنصورة نيرة أشرف، قائلة: «عيب تكون مصري وعيب جدا تتحسب على الأزهر الشريف، قفة مصر حرة وتحيا مصر، وسيدات مصر أحرار ومش هذكر اسمك كفاية القفة كسفتنا الله يكسفك».