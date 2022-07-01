الكهرباء: عشنا واقعًا مظلمًا قبل 30 يونيو 2013 والإنجازات تصل إلى حد الإعجاز

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إنّ المواطنين كانوا يعيشون واقعا مظلما قبل ثورة 30 يونيو، ورغم التحديات التي يمر بها العالم في الاحتياج الكبير للطاقة والكهرباء، لم تعد مصر تعاني من أي مشكلة في توصيل الطاقة الكهربية، لافتا إلى أن هناك احتياطي كبير جدا، مشددًا على أن تأجيل الزيادة على الفواتير لن يعيق التنمية.

وأضاف «حمزة»، في مداخلة عبر راديو 9090، مع الإعلامي والإذاعي أحمد خيري مقدم برنامج «حال بلدنا»، أن المراحل التي تمت خلال الـ8 سنوات الماضية مهمة للغاية، مشيرًا إلى أنّ ما تم إنجازه يصل إلى حد الإعجاز: «أدخلنا 31 ألف ميجا وات بينها 3600 ميجا وات في 8.5 شهر».

3 محطات عملاقة في 3 سنوات بدلا من 6 أعوام

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أنه تم إدخال 3 محطات عملاقة في 3 سنوات، بدلا من 6 سنوات للمحطة الواحدة، وهو ما يعبر عن إعجاز وليس مجرد إنجاز، لافتًا إلى أنّ شبكات نقل الكهرباء شهدت تطورا كبيرا في مصر، ففي عام 2014 كان 3 آلاف كم لنقل الخطوط الهوائية جهد 500 كيلو فولت، لكن هذا الرقم زاد إلى أكثر من 7200 كم.

جهود ضخمة في السنوات الماضية

وأشار، إلى أن السنوات الماضية شهدت إضافة أكثر من 650 ألف عمود في الشبكة، من أعمدة الجهد المنخفض والمتوسط، وما تم إنفاقه في التوزيع ومازال العمل جارٍ عليه على مدار السنوات الأربع الماضية نحو 32 مليار جنيه، بعدما كان أقصى مبلغ في الماضي مليار جنيه.