خريطة فصل الكهرباء لمدة 3 ساعات عن عدة مناطق بالمنصورة لإجراء الصيانة غدا

أعلنت محافظة الدقهلية، أنه سيتم غدا الجمعة 1 يوليو 2022، فصل التيار الكهربائي من الساعة 5 صباحا وحتى 8 صباحا عن بعض المناطق بمدينة المنصورة، لإجراء الصيانة الدورية على لوحة توزيع كهرباء المختلط، بمعرفة هندسة كهرباء شرق المنصورة التابعة لقطاع كهرباء جنوب الدقهلية.

أماكن قطع الكهرباء في المنصورة

وأكدت محافظة الدقهلية، في بيان صحفي، أن التقرير الوارد من شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء «قطاع كهرباء جنوب الدقهلية»، بشأن أعمال الصيانة، أوضح أن المناطق المتأثرة بانقطاع التيار الكهربائي والتي يتم فصل الكهرباء عنها هي «شارع المختلط، وشارع الدراسات، والمعهد الديني، ومنطقة النيابة الإدارية، والمحكمة الكلية والابتدائية، ومنطقة ومستشفى الشبان المسلمين، ومحطة الصرف الصحي بعزبة عقل، وشارع ميت حدر، وبنك القاهرة، وجزء من توريل القديمة، وخلف مديرية الأمن القديمة، وخلف بنك القاهرة، وجزء من كفر البدماص، ومنطقة السوق بالكفر وخلف عوض الله، وجزء من شارع الأتوبيس القديم».

التنسيق لإعادة التيار الكهربائي في موعده

وأوضح الدكتور عمرو عبد العاطي، رئيس حي شرق المنصورة، وجود تنسيق مع مسئولي قطاع الكهرباء لإتمام أعمال الصيانة المذكورة على أكمل وجه، وفقا للأصول الفنية والهندسية المتبعة، وسرعة عودة التيار في الموعد المقرر تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأهابت محافظة الدقهلية، بالمواطنين من قاطني المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء وكافة المصالح والشركات ومديريات الخدمات والمستشفيات والمخابز الواقعة بنطاق جميع المناطق المشار إليها، بضرورة العمل لاتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة الانقطاع المعلن عنها.