أيمن حمزة: 75 مليار جنيه استثمارات الكهرباء و32 مليارا للتوزيع في 4 سنوات

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنَّ القطاع شهد تطورا كبيرا خلال الـ4 سنوات الماضية، إذ بلغت استثمارات النقل أكثر من 75 مليار جنيه، بينما بلغت تكلفة النقل أكثر من 32 مليار جنيه، فضلا عن إضافة 14 ألف ميجاوات للشبكات في عامين ونصف.

وأضاف «حمزة»، في حوار مع الإعلامية أية جمال الدين في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أنَّ قطاع الكهرباء يعتمد على 3 أشياء أساسية وهي «الإنتاج، والنقل والتوزيع»، وجرى إنشاء محطات إنتاج كبيرة بإجمالي 31 ألف ميجا وات.

إنشاء 3 محطات عملاقة بعامين ونصف

تابع المتحدث باسم وزارة الكهرباء، انه جرى إنشاء 3 محطات عملاقة لإنتاج الكهرباء أضافت 140 ألف ميجا وات، في عامين ونصف فقط، رغم تطلب إنشائها 6 سنوات للمحطة الواحدة، لافتا إلى أن مصر تمتلك احتياطي كبير من الكهرباء.

نستهدف زيادة محطات المحولات العملاقة

وأوضح «حمزة»، أنَّه في عام 2014 كان جهد الخطوط الهوائية 500 كيلو فولت بشبكات نقل الكهرباء، والجهد الفائق والعالي 3 آلاف كيلومتر، لكن الآن أصبح الجهد 7200 كيلومتر بعدما جرى زيادة محطات المحولات العملاقة من 10 لـ31 محطة، «كان فيه عجز كبير لكن دلوقتي بقة فيه وفرة».

أشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إلى إضافة أكثر من 600 ألف عمود كهربائي، كما جرى زيادة استثمارات توزيع الكهرباء خلال الـ4 سنوات الماضية لـ32 مليار جنيه، بواقع 8 مليار جنيه بالعام الواحد.