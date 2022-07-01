أكاديمية الشرطة تنظم حفل ختام الدورات التدريبية للكوادر الأمنية الأفريقية

نظمت أكاديمية الشرطة احتفالاً بحضور اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة، ونائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية، بمناسبة تخريج الدورات التدريبية للمتدربين الأفارقة في عدد من المجالات الأمنية، التي عُقدت بمركز بحوث الشرطة بالتعاون مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حيث شارك في تلك الدورات 133 متدربًا.

مركز بحوث الشرطة

ونقل لهم اللواء دكتور مدير مركز بحوث الشرطة خلال كلمته التي ألقاها بالنيابة عن اللواء مساعد الوزير رئيس الأكاديمية تحيات محمود توفيق، وزير الداخلية واهتمامه البالغ بفعاليات تلك الدورات، مؤكدًا حرص الوزارة على تقديم برامج تدريبية متطورة للمتدربين من الكوادر الأمنية الأفريقية، بما يكفُل تنمية تلك الكوادر بأسلوب علمي يسهم في تحقيق أمن واستقرار الشعوب، بحسب ما جاء في بيان وزارة الداخلية الصادر اليوم.

بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية

ومن جانبه أكد نائب الأمين العام للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية أن الوكالة تعمل بصورة مكثفة في مجال بناء القدرات ودعم الأنشطة التنموية بالتعاون مع المؤسسات ذات الصلة، ومن بينها أكاديمية الشرطة وأن تعزيز الأمن والاستقرار في دول القارة الأفريقية يمثل إحدى أولويات عمل الوكالة في سبيل نشر التنمية بما يحقق رفاهية الشعوب وينشر السلم والاستقرار.

وتلقى المتدربون برنامجاً تدريبياً وتعليمياً مواكباً لأحدث المستجدات في مجال التدريب الأمنى بمحاوره المختلفة، الذي يشارك فيه نخبة من الأساتذة والخبراء والمحاضرين بالإضافة للتطبيق العملي بالمعاهد التدريبية الأمنية المتخصصة التي تحاكي الواقع المعاصر. يأتي ذلك اتساقاً مع إستراتيجية وزارة الداخلية التي ترتكز في أحد محاورها على تدعيم أواصر التعاون والترابط مع كافة الأجهزة الأمنية في الدول الأفريقية الشقيقة وكذا تبادل الخبرات وتوحيد المفاهيم التدريبية من أجل سلامة وأمن جميع دول القارة، وذلك بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية بوزارة الخارجية.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم البالغة بتلقي تلك الدورات في مصر، وتقدموا بخالص التقدير لما شاهدوه من قدرات فائقة في مجالات التدريب الأمني وبحجم المهارات والخبرات التدريبية والأمنية الاحترافية، وأكدوا أن تلك الدورات سيكون لها بالغ الأثر في تنمية قدراتهم في مجال العمل الأمني، وفى نهاية الاحتفال تم تكريم أوائل المتدربين ومنحهم شهادات التقدير والتفوق.

ورشة عمل تدريبية

كما نظمت أكاديمية الشرطة بمقر مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بمركز بحوث الشرطة ورشة عمل تدريبية للكوادر الإدارية من العاملين المدنيين بوزارة الداخلية تحت عنوان «دور الجهاز الحكومي في مواجهة مخططات إسقاط الدولة» بمشاركة نخبة متميزة من الأساتذة والخبراء الأمنيين والمتخصصين على مدار 4 أيام.

وتابع البيان: وجاءت تلك الورشة إدراكًا من وزارة الداخلية بأهمية تنمية الوعي المجتمعي والتحصين الفكري لدى مختلف الكوادر البشرية بها، لا سيما في ظل التحديات التي يواجهها الأمن القومي، وناقشت الورشة التدريبية عددًا من الموضوعات المختلفة المتصلة بالأمن القومي المصري، وجهود الدولة المصرية في كافة المجالات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية لإحباط مخططات إسقاط الدولة.

واختتمت فعاليات الورشة بتنظيم جولة تفقدية للمشاركين بها لكيانات الأكاديمية تعرفوا خلالها على أهم المنشآت التدريبية والتعليمية والأنشطة المختلفة بها، وكان لتلك الفعاليات أصداء إيجابية في نفوس المشاركين.